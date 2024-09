- Nasza formacja to jest takie drzewo rozłożyste, ale niektóre gałęzie uschły i trzeba będzie je odciąć - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w kontekście nadchodzącego kongresu partii. Podkreślił, że w jego ugrupowaniu nie ma miejsca dla osób "które są bierne i nie czują żadnego związku z partią".

Prezes PiS w rozmowie z dziennikarzami przed posiedzeniem Sejmu potwierdził, że 28 września odbędzie się kongres partii.

ZOBACZ: "Zapisał się do obozu Donalda Tuska". Mariusz Błaszczak krytykuje Marcina Mastalerka

- Na tym kongresie dokonamy pewnych zmian w statucie, zmian personalnych - powiedział Kaczyński. - Ale żeby było jasne... Nikt nie ma zamiaru nikogo, tutaj chodzi przede wszystkim o panią premier Beatą Szydło, eliminować z funkcji wiceprezesa - dodał.

Jarosław Kaczyński użył niecodziennego porównania. "PiS jak rozłożyste drzewo"

Jarosław Kaczyński powiedział również, że na kongresie prawdopodobne jest połączenie PiS z Suwerenną Polską, ale "nie jest to ostatecznie rozstrzygnięte".

ZOBACZ: Mariusz Błaszczak kandydatem PiS na prezydenta? Jarosław Kaczyński zabrał głos

- To są główne punkty, ale będą też i inne. Można powiedzieć, że nasza formacja to jest takie drzewo rozłożyste, ale niektóre gałęzie uschły i trzeba będzie je odciąć. Nas nie interesują członkowie, którzy są bierni i nie czują żadnego związku z partią, byli dobrzy wtedy, kiedy rządziliśmy. Tak się dzieje we wszystkich partiach - wskazał.

Prezes PiS stwierdził, że "być może" PiS 11 listopada zaprezentuje swojego kandydata w nadchodzących wyborach prezydenckich.