ZUS gotowy do wypłaty świadczenia. Są pieniądze dla rodziców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do realizacji programu Aktywny Rodzic, w tym tzw. babciowego. Wnioski o świadczenia będzie można składać od 1 października, ale wyłącznie przez internet. Projekt jest skierowany do rodziców, którzy maja dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Pierwsze wypłaty środków planowane są na przełomie listopada i grudnia.

1 października ruszy nabór wniosków do programu Aktywny Rodzic, który zakłada trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Na to samo dziecko co miesiąc będzie przysługiwało tylko jedno ze świadczeń.

ZUS zapewnił, że jest już gotowy do realizacji programu. Według szacunków Zakładu z Aktywnego Rodzica będzie mogło skorzystać ponad 570 tys. dzieci w wieku od 1. do 3. roku życia.

Aktywny Rodzic. ZUS jest gotowy do realizacji rządowego programu

"Od 1 października Zakład będzie przyjmował wnioski dotyczące wszystkich trzech świadczeń, weryfikował warunki ustawowe i wypłacał pieniądze. Podobnie jak w przypadku innych programów ograniczamy formalności do minimum. Rodzic będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wyłącznie przez internet" - podkreślił ZUS.

Do dyspozycji rodziców będą - funkcjonujące już w innych programach dla rodzin - cztery kanały wnioskowania przez internet: platforma PUE ZUS (eZUS), aplikacja mobilna mZUS, bankowość elektroniczna oraz portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program Aktywny Rodzic niejako przejmuje beneficjentów dotychczas funkcjonującego rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) i dofinansowania żłobkowego 400 zł. Utrzymuje prawa nabyte oraz poszerza katalog wsparcia (w przypadku RKO obejmuje wsparciem także pierwsze dziecko) oraz podwyższa wartość wsparcia żłobkowego do 1500 zł.

ZUS zaznaczył, że w ramach ustawy Aktywny Rodzic rodzice mogą w danym miesiącu na dane dziecko korzystać tylko z jednego świadczenia, jednak w trakcie jego obowiązywania mogą wielokrotnie zmieniać rodzaj wsparcia.

"Pierwsze wypłaty środków z programu planowane są na przełomie listopada i grudnia" - przekazał Zakład.

Program Aktywny Rodzic - na czym polega?

Na Aktywnego Rodzic składają się trzy świadczenia: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu".

Tzw. babciowe, czyli świadczenie "aktywni rodzice w pracy" wyniesie 1500 zł miesięcznie przez dwa lata - od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami - 1900 zł miesięcznie. Rodzice będą mogli zdecydować, na co przeznaczą otrzymane pieniądze.

Drugie świadczenie, czyli "aktywnie w żłobku" ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Świadczenie będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością.

"Aktywnie w domu", czyli trzecie świadczenie będzie przysługiwało na takich samych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowością będzie możliwość uzyskania pieniędzy na każde - w tym na pierwsze i jedyne dziecko - w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Świadczenie wyniesie 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

W tym przypadku rodzice muszą dokonać wyboru, czy zachowują tzw. prawa nabyte do rodzinnego kapitału opiekuńczego, który jest wypłacany od drugiego dziecka, czy chcą skorzystać ze świadczenia "aktywnie w domu"