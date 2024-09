We wtorek z Centrum Kosmicznego im. Johna F. Kennedy’ego na Florydzie wystartowała rakieta Falcon 9 amerykańskiej firmy SpaceX. Wcześniej start był kilkukrotnie przekładany ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. Misja ma trwać pięć dni.

Falcon 9 poleciał w kosmos. Miliarder może zapisać się na kartach historii

Na pokładzie znalazła się czwórka astronautów: inżynierki Sarah Gillis i Anna Menon, miliarder, dowódca i fundator misji Jared Isaacman oraz były pilot Air Force Thunderbirds Scott Poteet.

Podczas misji ma się odbyć pierwszy w historii 20-minutowy komercyjny spacer kosmiczny. Na zewnątrz wyjdą jednak tylko dwie osoby - miliarder i pilot. Wydarzenie zaplanowano na czwartek.

Wcześniej jednak astronauci mają polecieć poza Międzynarodową Stację Kosmiczną na wysokość ok. 1400 kilometrów. Jeśli im się to uda, przejdą do historii, bowiem do tej pory tylko załoga Apollo poleciała na dalszą odległość. Według planu mają spędzić tam ok. 10 godzin.

- Nie żyje w czasach, kiedy ludzie chodzą po Księżycu, a z pewnością chciałbym, aby moje dzieci widziały ludzi chodzących po Księżycu i Marsie, zapuszczających się w podróż i eksplorujących nasz Układ Słoneczny - mówił na konferencji przed startem Isaacman cytowany przez AP.

SpaceX połączyło siły z miliarderem, aby rozwijać możliwości podróżowania w kosmos.