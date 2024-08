Dwoje astronautów NASA utknęło na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i nie mogą wrócić na Ziemię. Ich statek kosmiczny uległ awarii. Początkowo para miała spędzić w kosmosie osiem dni, teraz ten czas może wydłużyć się nawet do ośmiu miesięcy.

Amerykanie polecieli na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) na początku czerwca i mieli tam być przez osiem dni. Jednak w miarę zbliżania się do ISS pojawiły się problemy, które obejmowały nieszczelności w układzie napędowym i awarię pięciu z 28 silników. Mimo to udało się bezpiecznie wylądować.

NASA. Astronauci utknęli w kosmosie. Nie wiadomo, kiedy wrócą

Butch Wilmore i Suni Williams polecieli w kosmos statkiem kosmicznym Boeing Starliner i był to pierwszy lot maszyny z ludźmi na pokładzie. Początkowo awarie miały być szybko naprawione, jednak po kilku miesiącach zdaje się, że podróż 58-latki i 61-latka może potrwać znacznie dłużej. W środę odbyła się w tej sprawie konferencja prasowa.

- Główną opcją powrotu jest statek Starline - powiedział Steve Stich, menedżer Commercial Crew Program w NASA cytowany przez BBC. Dodał, że zostały przeprowadzone wszelkie analizy, aby zweryfikować inne opcje i możliwości powrotu Amerykanów. NASA stara się również zdalnie naprawić awarie powstałe w statku.

Innym rozwiązaniem jest dołączenie Wilmore i Williams do misji, która ma się rozpocząć we wrześniu. Początkowo zakładano, że wtedy na pokładzie SpaceX Crew Dragon znajdowałyby się cztery osoby, ale w razie potrzeby dwa miejsca mogą pozostać puste. Wówczas Amerykanie wrócili by na ziemię w lutym 2025 roku. Jeśli Crew Dragon zostanie użyty, statek Starliner wróci na Ziemię bez załogi, pod kontrolą komputera.

NASA pracuje nad powrotem Amerykanów na Ziemię

Ken Bowersox, który jest dyrektorem ds. operacji kosmicznych NASA powiedział, że szanse na bezzałogowy powrót Starlinera "nieco wzrosły w ciągu ostatnich dni". - Przyglądamy się bliżej tej opcji, aby upewnić się, że możemy sobie z nią poradzić - dodał.

Na początku tego tygodnia NASA użyła rakiety SpaceX, aby dostarczyć więcej żywności i zapasów na ISS. Williams jest emerytowaną pilotką śmigłowca marynarki wojennej, a to jej trzeci pobyt na pokładzie ISS. Z kolei Wilmore to były pilot myśliwca, który był w kosmosie już dwukrotnie.

Chociaż astronauci spędzą w kosmosie znacznie więcej czasu niż początkowo planowali, nie jest okres, który byłby rekordowy. Rosjanin Oleg Kononenko przebywał na stacji ponad 1000 dni, a Rosjanin Walerij Poliakow spędził tam 437 dni. Z kolei w 2023 roku Frank Rubio powrócił z ISS po 371 dniach. Wówczas jako obywatel USA był w kosmosie przez najdłuższy czas.