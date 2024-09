21-latek pędził ulicami Komprachcic na hulajnodze elektrycznej z prędkością 61 km/h. To ponad trzy razy szybciej niż przewidują przepisy - licznik powinien wskazywać trzy razy mniejszą liczbę. Rajd młodego mężczyzny zakończył się policyjną kontrolą i niemałym mandatem.

W sobotę wieczorem mundurowi z opolskiej drogówki pełnili służbę w Komprachcicach na terenie powiatu opolskiego. W pewnym momencie zwrócili uwagę na jadącego po drodze użytkownika hulajnogi elektrycznej, który mknął z dużą prędkością.

Komprachcice. Zatrzymali 21-latka na hulajnodze. Pędził ponad 60 km/h

"Po jej zmierzeniu okazało się, że kierujący porusza się z 61 km/h. Przepisy natomiast stanowią, że dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej to 20 km/h" - relacjonuje opolska policja. Mężczyzna jechał więc ponad trzy razy szybciej, niż zgodnie z maksymalną dozwoloną prędkością.

Następnie 21-latek został zatrzymany do kontroli drogowej. "W związku z popełnionym wykroczeniem polegającym na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o 41 km/h policjanci nałożyli na mężczyznę mandat karny w wysokości 1 tys. złotych" - podsumowują mundurowi.

Jednocześnie opolscy mundurowi apelują do użytkowników hulajnóg elektrycznych o ostrożność i przypominają, o obowiązujących ich przepisach.

Hulajnogi elektryczne. Policja przypomina o obowiązujących przepisach

Przypomnijmy: w przypadku korzystania z hulajnóg elektrycznych od osób w wieku od 10 do 18 lat wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T. Od osób, które ukończyły 18 lat nie wymaga się żadnych uprawnień. Dzieci w wieku do 10 lat mogą jeździć na hulajnodze elektrycznej jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Kierujący hulajnogą elektryczną są zobowiązani m.in. korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić oraz korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Przepisy zabraniają natomiast:

kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;

przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów;

ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów;

czepiania się pojazdów;

jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;

ciągnięcia za hulajnogą osoby na sankach lub innymi podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku.

