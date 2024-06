To zdarzenie mogło skończyć się fatalnie. W centrum Wrocławia mężczyzna pędził na hulajnodze elektrycznej razem z dwójką małych dzieci. Jedno stało przed nim, drugie wiózł na swoich plecach. Jego niebezpieczny "wyczyn" nagrała przypadkowa osoba, dzięki czemu sprawą zajęła się policja. - Ludzie są tak bezmyślni, że to się w głowie nie mieści - oceniła jedna z wrocławianek.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we Wrocławiu. Jeden z pasażerów tramwaju nagrał mężczyznę, który mknął ulicą Legnicką na hulajnodze elektrycznej. Jednośladem przewoził dwójkę dzieci: jedno umieścił w nosidełku na plecach, a drugie z przodu, przed sobą. Miały na sobie wyraźnie za duże kaski, a ich opiekun nie chronił głowy niczym.

Mężczyzna nie tylko złamał przepisy, ale przede wszystkim naraził na niebezpieczeństwo zarówno siebie, jak i najmłodszych. - Głupota nie ma granic. Ludzie są tak bezmyślni, że to się w głowie nie mieści - powiedziała "Wydarzeniom" Polsatu mieszkanka Wrocławia, pani Elżbieta.

Hulajnogą elektryczną tylko w pojedynkę. Inaczej dostaniemy mandat

Wideo z niebezpiecznej jazdy już trafiło do internetu, ale nie publikujemy go, by nie promować niebezpiecznych zachowań, a także ze względu na wizerunek znajdujących się na nim osób. Wrocławska policja apeluje o rozwagę przy korzystaniu z hulajnóg elektrycznych, którymi nie możemy poruszać się z innymi osobami.

ZOBACZ: Hulajnogi elektryczne, które same jeżdżą. Niemcy mają ciekawy pomysł

- Nie możemy też przewozić na nich zwierząt oraz ładunków. Gdy pojazdem, który nie jest do tego przystosowany, jedzie większa liczba osób, kwota mandatu to 300 złotych - wyjaśnił mł. asp. Rafał Jarząb.

Hulajnogami można legalnie jeździć tylko po ścieżce rowerowej oraz chodnikach, natomiast po jezdni tylko wówczas, gdy ograniczenie prędkości wynosi 30 km/h. Dzieci poniżej 10. roku życia mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych.

WIDEO: Konfederacja triumfuje w wyborach europejskich. Bosak komentuje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn/wka / Polsatnews.pl / Polsat News