Kończy się wakacyjna pogoda, nad Polskę nadciąga zimniejsze powietrze. IMGW wydała ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla czterech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i małopolskiego. Dodatkowo zaalarmowano o możliwych obfitych deszczach w województwie dolnośląskim. Taka aura będzie z nami do końca tygodnia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w poniedziałek wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, a także w woj. śląskim i małopolskim.

Alerty objęły powiaty: nowodworski, Gdańsk, Gdynia, Puck, wejherowski, słupski, sławieński, koszaliński, kołobrzeski, gryficki, kamieński, nowotarski, tatrzański, suski, żywiecki, bielski, cieszyński, Bielsko-Biała i w Świnoujście.

Na terenie woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego przewidywane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Ostrzeżenia będą obowiązywać w poniedziałek między godz. 15.00 a 23.00.

IMGW: Ostrzeżenia przed silnym wiatrem i deszczem

Natomiast w przypadku woj. śląskiego i małopolskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa, a ostrzeżenia obowiązują od godz. 3.00 do godz. 11.00 poniedziałek.

Instytut wydał również ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Obowiązują one w powiatach: kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, wałbrzyskim, świdnickim, jaworskim, kamiennogórskim, karkonoskim, Jeleniej Górze, złotoryjskim, lwóweckim, lubański, zgorzeleckim.

Możliwe są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm. Ostrzeżenia te obowiązują od godz. 3.00 do 14.00 w poniedziałek.

Załamanie pogody w Polsce. W Tatrach może spaść śnieg

Prawdziwe załamanie pogody nadejdzie we wtorek. Na termometrach nie zobaczymy wówczas więcej niż 16 stopni, najniższa prognozowana temperatura w górach to osiem stopni. Cały dzień będą nam towarzyszyć opady deszczu.

W środę nieco się rozpogodzi, ale nie oznacza to powrotu do upałów z zeszłego tygodnia. Najwyższe wskazania na słupkach rtęci wyniosą 23 stopnie. Padać będzie na terenie niemal całego kraju.

ZOBACZ: Nadchodzi załamanie pogody. IMGW zapowiada ulewny deszcz, a nawet śnieg

W górach może za to czekać nas prawdziwa niespodzianka. Według prognozy IMGW w rejonie Tatr może pojawić się śnieg.

Podobna pogoda utrzyma się przez cały tydzień. Spodziewać się można bardzo pochmurnego czwartku, z temperaturą nie wyższą niż 25 stopni. Tego dnia istnieje duże prawdopodobieństwo burz, w szczególności na wschodzie. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr do 60 km/h.