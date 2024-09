Bąbel zimna na Bałtyku rośnie. To nie anomalia

W jednej z ulubionych wakacyjnych destynacji Polaków - we Władysławowie - temperatura wyniosła w niedzielę 26 stopni, jednak przez porywisty wiatr wydaje się, że jest zimnej. Jeszcze większa różnica odczuwalna jest po wejściu do wody, która ma 9-10 stopni. Okazuje się, że to nie anomalia, a zjawisko, które naturalnie pojawia się w przyrodzie.

- Jeżeli chodzi o bałtycki upwelling jest podyktowany wiatrami ze wschodu. Powietrze musi się przesuwać wzdłuż wybrzeża i ono porusza wówczas masy wody. My tego nie widzimy, bo są to ruchy bardzo powolne i wiatr nie musi wiać bardzo silnie - wyjaśnił w rozmowie z Polsat News prof. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Bąbel zimna w Bałtyku. Kąpiel może być niebezpieczna dla zdrowia

Upwelling sprawia, że ciepła woda jest wypychana w głąb Bałtyku. - W takim układzie gdy wieje ze wschodu, to zawirowanie pompuje wodę z niższych głębokości, z tych, z których temperatura jest niższa - tłumaczy specjalista.

Zjawisko jest nazywane potocznie "bąblem zimna". Turyści wiedzą, że to nie przelewki i nie warto ryzykować kąpieli w lodowatej wodzie.

- Jest bardzo zimo, ale jeśli już ktoś przyjechał to warto się zanurzyć, ale dzieciom nie polecam, tylko nogi zmoczyć, ja to tam trzy, cztery minuty i więcej się nie da - mówi Polsat News jeden z plażowiczów.

Na władysławowskiej plaży wciąż przebywa wiele ludzi, którzy chcą skorzystać z ostatnich podrygów wakacyjnej pogody. W wodzie jednak jest pusto.

- Dziś jest bardziej wietrznie i jeszcze chłodniej, wczoraj mniej wiało i było więcej ludzi, a teraz, jak państwo widzą, mało kto wchodzi - mówi nam kolejny wypoczywający na plaży.

Plamy zimna pojawiają się nie tylko na wybrzeżu we Władysławowie, ale również w Darłowie i Kołobrzegu. Zjawisko będzie narastać, dlatego warto pamiętać, że narażanie organizmu na nagłe zmiany temperatury może być niebezpieczne dla zdrowia, powodując m.in. szok termiczny.