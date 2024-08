135 zł co miesiąc dla rodziców. Kluczowe są terminy

Czas ucieka, a wraz z nim szansa na dodatkowe wsparcie finansowe dla rodziców. 135 złotych miesięcznie może nie wydawać się zawrotną kwotą, ale w skali roku to już ponad 1600 złotych - suma, która może znacząco odciążyć domowy budżet. Świadczenie nie jest przewidziane dla wszystkich.

Wychowywanie dzieci to ogrom radości i satysfakcji, ale także niemałe wyzwanie finansowe. Właśnie dlatego rząd wprowadził program, który oferuje rodzicom comiesięczne świadczenie wynoszące od 95 do 135 złotych miesięcznie.

To cenne wsparcie, szczególnie w obliczu rosnących kosztów utrzymania. Niestety wielu rodziców wciąż nie wie o istnieniu tego programu lub, co gorsza, przegapia czas składania wniosków. Podpowiadamy więc, jak skutecznie ubiegać się o to świadczenie i nie przeoczyć ważnych terminów.

Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny to świadczenie, które może otrzymać rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Jest ono wypłacane do momentu, gdy dziecko osiągnie pełnoletność, a w przypadku dalszej nauki - maksymalnie do 24. roku życia.

ZOBACZ: 14. emerytura w 2024 roku. Ile dostaną seniorzy? Są oficjalne wyliczenia ZUS

Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego bierze się pod uwagę dochód rodziny w przeliczeniu na osobę. Od 1 listopada 2024 roku limit ten wynosi 674 zł, a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - 764 zł.

Warto zaznaczyć, że progi te nie były aktualizowane od prawie dekady, co w obliczu rosnącej inflacji może stanowić problem dla wielu rodzin.

Kwota zasiłku rodzinnego jest zróżnicowana i zależy od wieku dziecka. Aktualnie obowiązujące stawki przedstawiają się następująco:

95 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5. roku życia;

124 zł miesięcznie na dziecko w wieku 5-18 lat;

135 zł miesięcznie na dziecko w wieku 18-24 lata.

Zasada "złotówka za złotówkę" w zasiłku rodzinnym

System świadczeń rodzinnych obejmuje mechanizm zwany "złotówką za złotówkę". Dzięki niemu przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do zasiłku nie skutkuje natychmiastową utratą prawa do świadczenia.

Zamiast tego wysokość zasiłku jest stopniowo zmniejszana wraz ze wzrostem dochodu. To rozwiązanie zapobiega sytuacji, w której rodzina traci całe wsparcie z powodu przekroczenia kryterium dochodowego o symboliczną złotówkę.

Należy jednak pamiętać, że jeśli wyliczona kwota zasiłku byłaby niższa niż 20 zł miesięcznie, świadczenie nie zostanie przyznane.

Terminy składania wniosków o zasiłek rodzinny

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny na okres świadczeniowy 2024/2025 muszą pamiętać o dopełnieniu formalności we właściwym czasie. Wnioski można składać już od 1 lipca 2024 roku drogą elektroniczną, natomiast w formie papierowej - od 1 sierpnia 2024 roku.

Moment złożenia wniosku ma wpływ na termin ustalenia prawa do świadczeń i ich wypłatę, a złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów do 31 sierpnia 2024 roku gwarantuje, że rozpatrzenie wniosku i wypłata zasiłku nastąpi do 30 listopada.

Jeśli wniosek wpłynie w okresie od 1 września do 31 października, świadczenia zostaną przyznane i wypłacone najpóźniej do 31 grudnia bieżącego roku.

ZOBACZ: Ile kosztuje wyprawka szkolna w 2024 roku? Warto poznać te kwoty

Z kolei wnioski złożone w listopadzie i grudniu będą realizowane odpowiednio do końca lutego następnego roku, z tym że wypłata za grudzień i kolejne miesiące może nastąpić do ostatniego dnia lutego.

Aby zapewnić ciągłość wypłat, warto więc jak najszybciej dopełnić formalności i złożyć wniosek. Im wcześniej to zrobimy, tym szybciej otrzymamy decyzję i pierwsze świadczenie.

WIDEO: Długi i oszczędności, czyli co Polak ma w portfelu. Szczerze o pieniądzach odc. 235 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl