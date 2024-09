Od wielu lat samochodom elektrycznym przygląda się ADAC, czyli posiadający długą historię niemiecki automobilklub. Rezultaty analiz ekspertów są całkiem optymistyczne, zwłaszcza w kontekście wejścia w życie w 2035 roku zakazu rejestracji nowych aut spalinowych.

Test elektryków. 500 km zasięgu, a nawet więcej

Jak się bowiem okazuje, rynek, przynajmniej w Niemczech, nie może narzekać na brak aut elektrycznych o przyzwoitym zasięgu na jednym ładowaniu. BMW iX xDrive 50 i Lucid Air Dual Motor Grand Touring AWD to rekordziści testów ADAC. Oba pojazdy mogą pokonać bez zatrzymywania się na stacji 610 kilometrów. Zamykający podium Mercedes-Benz EQS 450+ Electric Art dojedzie do 575 kilometra.

Choć ceny powyższych elektryków mogą przyprawić o zawrót głowy, to są też nieco przystępniejsze cenowo okazy o 500-kilometrowych osiągach. O konkurencyjnej cenie (około 300 tysięcy złotych) można mówić na przykład w przypadku Hyundaia Ioniq 6.

Ten elektryk wygrał zresztą zestawienie, jeśli chodzi o zużycie energii na 100 kilometrów (15,5 kWh). Kolejne miejsca na podium zajęły Fiat 500e (zużywa 15,9 kWh na 100 kilometrów) i Peugeot e-208 156 GT (16 kWh).

Lżej, czyli taniej?

Również właśnie kwestia zużycia prądu została przeanalizowana przez ADAC. Jak wskazano, producenci e-samochodów coraz mocniej skupiają się na tym, by silniki były wydajne.

Ogromne znaczenie ma w tej w kwestii zarówno pojemność akumulatora, jak i pobór mocy silnika. Nie zawsze duży akumulator oznacza duży zasięg, bo auto wówczas jest cięższe.

Ewolucja elektryków

Nie ma co ukrywać - samochody elektryczne wciąż traktowane są w Polsce ze sporą nieufnością, być może nawet ciągle jako ciekawostka, a nie pełnoprawny środek transportu. Niemieckie analizy prowadzone od 2010 roku pozwalają jednak z optymizmem patrzeć na kolejne dekady rozwoju elektromobilności.

Jak się bowiem okazuje, testy ADAC sprzed 14 lat wskazywały na średni zasięg samochodów elektrycznych na poziomie 123 kilometrów. W 2023 roku było to już 393 kilometrów.

Oznacza to, że kolejne elektryki co rok pokonują przeciętnie o 20 kilometrów więcej. W kontekście celów klimatycznych i potencjalnej rewolucji, jaka może spotkać rynek samochodowy, nie są to złe wieści.

Tym bardziej, wskazuje Interia, że obecnie auta kierowane do szerszej grupy nabywców regularnie pozwalają na pokonanie 300 kilometrów na jednym ładowaniu. Portal wymienia w tym kontekście na przykład model Nissan Leaf Tekna+.

Koszt przejechania 100 kilometrów. Jak wypadają elektryki?

Gwoli sprawiedliwości, warto zwrócić uwagę na drugą stronę medalu. To już analiza z Polski, a przygotowało ją Ministerstwo Przemysłu. Jak się okazuje, to LPG wciąż pozostaje najtańszym paliwem.

Według resortu (podstawą do badań były ceny z II kwartału 2024 roku), pokonanie 100 kilometrów na gazie kosztuje (zarówno w przypadku segmentu C, jak i SUV-ów i crossoverów) średnio niewiele ponad 22 złote.

Koszt przejechania takiej odległości elektrykiem to już około 42 złote. Oznacza to, że "elektryk" wypada taniej od benzyny 95 tylko w przypadku większych aut, (tankując 95-tkę zapłacimy ponad 36 złotych w segmencie C i 47 złotych, jeśli chodzi o SUV-y i crossovery). Korzystniejszy dla portfela jest też olej napędowy - wynika z tabeli opublikowanej przez Ministerstwo Przemysłu.

red. / Polsatnews.pl