23 medale Polaków. Na jakie nagrody mogą liczyć paralimpijczycy?

23 medale zdobyli polscy sportowcy na zakończonych w niedzielę letnich igrzyskach paralimpijskich w Paryżu. Zawodnicy z niepełnosprawnością, którzy wrócą do kraju z medalem, mogą liczyć na nagrody. Są one jednak niższe, niż te dla medalistów igrzysk olimpijskich.

W niedzielę w Paryżu zakończyły się igrzyska paralimpijskie. Polacy żegnają imprezę z dorobkiem 23 medali: ośmiu złotych, sześciu srebrnych i dziewięciu brązowych.

Igrzyska paralimpijskie. Polska z 23 medalami

Dało to Polsce 16. miejsce w klasyfikacji medalowej. Wynik biało-czerwonych we Francji jest bardzo zbliżony do tego, osiągniętego trzy lata temu na igrzyskach w Tokio. W stolicy Japonii Polacy zdobyli wówczas 24 medale (7 złotych, 6 srebrnych i 11 brązowych).

Najwięcej krążków na igrzyskach paralimpijskich w Paryżu wywalczyli natomiast reprezentanci Chin - 220, w tym 94 złote, 76 srebrnych i 50 brązowych. Drugie miejsce dla Wielkiej Brytanii (49-44-31), a trzecie dla Stanów Zjednoczonych (36-42-27).

🥇🥈🥉



The final medal table of #Paris2024!



Who impressed you the most?#Paralympics pic.twitter.com/s8J2yKpZ4B — Paralympic Games (@Paralympics) September 8, 2024

Na najwyższym stopniu podium w Paryżu stanęli: Barbara Bieganowska-Zając (lekkoatletyka - 1500 m), Rafał Czuper (tenis stołowy), Patryk Chojnowski (tenis stołowy), Patryk Chojnowski i Piotr Grudzień (tenis stołowy - gra podwójna), Karolina Kucharczyk (lekkoatletyka - skok w dal), dwukrotnie Kamil Otowski (pływanie - wyścig na 50 m st. grzbietowym oraz wyścig na 100 m st. grzbietowym) oraz Karolina Pęk (tenis stołowy).

Srebro wywalczyli: Łukasz Ciszek (łucznictwo - łuki klasyczne), Michał Dąbrowski (szermierka - szabla), Kinga Dróżdż (szermierka - szabla), Lucyna Kornobys (lekkoatletyka - pchnięcie kulą), Natalia Partyka (tenis stołowy), Renata Śliwińska (lekkoatletyka - pchnięcie kulą).

Brązowe krążki zdobyli: Dorota Bucław (tenis stołowy), Michał Dąbrowski (szermierka - szpada), Marek Dobrowolski (strzelectwo - karabin dowolny, 50 m, trzy postawy), Maciej Lepiato (lekkoatletyka - skok wzwyż), Zbigniew Maciejewski (kolarstwo - wyścig na czas), Karolina Pęk i Piotr Grudzień (tenis stołowy - gra mieszana), Karolina Pęk i Natalia Partyka (tenis stołowy - gra podwójna), Lech Stoltman (lekkoatletyka - pchnięcie kulą) oraz Rafał Wilk (kolarstwo).

Nagrody dla paralimpiczyków

Wszyscy medaliści igrzysk paralimpijskich mogą liczyć na nagrody od ministerstwa sportu. Za złoty medal jest to kwota 100 tysięcy złotych. Srebro zostało wycenione na 70 tys. złotych, a brąz na 55 tys. złotych.

Paralimpijczycy, którzy stanęli na podium w Paryżu mogą również liczyć na dwuletnie stypendium, które w zależności od zajętego miejsca będzie się wahać od 12 427 zł do 15 222 zł miesięcznie.

To jednak nie wszystko. Ci, którzy zdobyli medal na igrzyskach, po ukończeniu 40. roku życia będą również mieli prawo do pobierania emerytury olimpijskiej. Obecnie to świadczenie wynosi 4 203 zł.

Nagrody wypłacane przez ministerstwo są więc identyczne jak te, na które mogli od resortu liczyć medaliści igrzysk olimpijskich. Pełnosprawni sportowcy dostali jednak również dużo większe nagrody od Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Sportowiec, który w rywalizacji indywidualnej wywalczył brąz mógł liczyć na 250 tysięcy złotych oraz dwupokojowe mieszkanie. Zdobywca srebra dostał 200 tys. złotych, a zawodnik, który sięgnął po brąz 100 tys. złotych.

Wszyscy medaliści dostali również diament, obraz oraz voucher na wakacje.

Póki co nie wiadomo, czy odpowiedzialny za paralimpijczyków Polski Komitet Paralimpijski również nagrodzi medalistów.