35-letnia Róża Kozakowska, biorąca udział w igrzyskach paralimpijskich w Paryżu, pojawiła się w finale kategorii F32, dotyczącej sportowców z umiarkowanym lub znacznym napięciem mięśniowym.

Igrzyska paralimpijskie 2024. Róża Kozakowska zdyskwalifikowana

Polka, która ma już na swoim koncie złoty medal z zawodów w Tokio, w swoim pierwszym rzucie osiągnęła wynik 31,30 m. Pobiła w ten sposób ustanowiony przez siebie wcześniej rekord świata.

Kolejna próba, podczas której wyrzuciła maczugę na odległość 29,70 m zakończyła się kontuzją. Z powodu dolegliwości bólowych na skutek wypadnięcia barku, Kozakowska zrezygnowała z dalszego udziału i została przewieziona do szpitala.

ZOBACZ: Talibowie zabraniają mieszanych sztuk walki. Podali powód

Wkrótce okazało się, że jej dotychczasowe wyniki okazały się wystarczające, by zdeklasować rywalki. Paralimpijka zdobyła złoto.

- To zwycięstwo to dla mnie radość nie do opisania. To dla mnie źródło życia! Cieszę się, że będę znów mogła usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego. Nie tylko ja, bo on jest dla wszystkich, którzy nie mają siły o siebie zawalczyć. Chcę im pokazać, że pomimo bólu, cierpienia i wszelkich przeciwności losu można wejść na szczyt. Stanąć na najwyższym podium i wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego - cieszyła się zawodniczka, cytowana przez attache prasowego polskiej reprezentacji, Michała Pola.

Dyskwalifikacja polskiej paralimpijki. Zapowiedziano protest

Niestety, krótko po północy powiadomiono, że Róża Kozakowska została zdyskwalifikowana. Wszystko z powodu nieprawidłowych parametrów sprzętu użytego podczas zawodów. Jak przekazał Michał Pol, chodzić miało o poduszkę.

"W nocy Brazylijczycy złożyli protest dotyczący sprzętu Polki (a konkretnie rozmiaru poduszki pod jej głową). Protest niestety został uwzględniony" - napisał dodając, że to dla polskiej reprezentantki "prawdziwy dramat".

ZOBACZ: Kreml odciąga uwagę Rosjan od wojny w Ukrainie. Zamienił stolicę w strefę relaksu

W tej sytuacji zwycięstwo przyznane zostało reprezentantce Tunezji, Marourze Brahmi, która wyrzuciła maczugę na odległość 29 m. Rekord ustanowiony przez Polkę został anulowany.

Polska ekipa zapowiedziała złożenie w tej sprawie oficjalnego protestu.