W ramach 13. edycji Narodowego Czytania prezydent wraz z żoną odczytali fragment "Kordiana". - To akcja, która łączy Polaków w całej Polsce i na świecie wokół kanonu naszej literatury - mówiła pierwsza dama. Andrzej Duda podkreślił z kolei, że sens dzieła Juliusza Słowackiego wybrzmiewa jeszcze bardziej, gdy nasi wschodni sąsiedzi walczą za swój kraj.

W sobotę w całej Polsce trwa akcja Narodowego czytania. W warszawskiej edycji wydarzenia udział wzięli Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Para prezydencka pojawiła się w Ogrodzie Saskim.

Narodowe Czytanie. Kolejna edycja akcji

- Pierwsze czytanie odbyło się w 2012 roku, a inicjatorem akcji byli prezydent Bronisław Komorowski i jego małżonka. Dla nas to jubileuszowe wydarzenie, ponieważ po raz 10. inaugurujemy akcję - mówiła pierwsza dama. Podkreśliła, że zainteresowani "tworzą wierną wspólnotę czytelniczą", do której co roku przybywa nowych członków.

Agata Kornhauser-Duda przypomniała, że Narodowemu Czytaniu towarzyszy szereg wydarzeń kulturalnych i społecznych, które gromadzą osoby w różnym wieku. - Ten międzypokoleniowy charakter akcji jest równie istotny - stwierdziła.

Tegoroczną lekturą 13. edycji wydarzenia jest "Kordiana" Juliusza Słowackiego. Pierwsza dama przypomniała historię książki oraz okoliczności jej powstania. - Mimo, że "Kordian" został wydany na emigracji, to jest to utwór arcypolski. Jest przesiąknięty ideą wolnej Polski i duchem patriotyzmu - mówiła Agata Kornhauser-Duda.

Narodowe Czytanie. Prezydent: "Kordian" jest dramatem czynu

Potem głos zabrał prezydent. - "Kordian" jest dramatem czynu. Przede wszystkim czynu niepodległościowego - mówił. Andrzej Duda dodał, że wpływ lektury widać było już 80 lat temu u młodych osób, które brały udział w Powstaniu Warszawskim.

- Łatwiej dostrzegać istotę "Kordiana" dzisiaj, kiedy patrzymy, że tuż za naszą granicą toczy się walka o utrzymanie ojczyzny, o to by istniała. Myślę o sąsiadach z Ukrainy, których wspieramy i widzimy ich problemy - kontynuował.

Następnie para wspólnie odczytała fragment dramatu.

Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku, a zapoczątkował ją Bronisław Komorowski. Wówczas pierwszą lekturą odczytaną na tym wydarzeniu był "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Do tej pory lekturami akcji było m.in. "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, "Balladyna" Juliusza Słowackiego, "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej czy "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza.