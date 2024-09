Prezydent Andrzej Duda wziął udział w sumie dożynkowej na Jasnej Górze. Podczas swojego przemówienia głowa państwa nawiązała do sporu o lekcje religii w szkołach. - Gdy ktoś próbuje odebrać nam religię, to zarazem odbiera nam jakąś ważną, niezbywalną część polskości, której oddać nam nigdy nie wolno - mówił. Od nowego roku szkolnego wprowadzone mają zostać duże zmiany w organizacji katechezy.

W niedzielę 1 września prezydent pojawił się w Częstochowie na Jasnogórskich Dożynkach. Polski przywódca spotkał się tam m.in. z rolnikami, którym dziękował za ich pracę, istotną rolę w historii tworzenia państwowości, ale także współczesnej polskiej gospodarce.

Religia w szkołach. Andrzej Duda komentuje działania ministerstwa edukacji

Andrzej Duda nawiązał w wygłoszonej przemowie do trwającego właśnie sporu o organizację lekcje religii w placówkach oświatowych, podkreślając, że ważne jest, aby polska wieś stała razem, klęcząc przed wizerunkiem częstochowskim Matki Przenajświętszej, Czarnej Madonny.



- Niech to będzie odpowiedź dla tych wszystkich, którzy mówią, że religia nie jest nam potrzebna i że nie trzeba jej uczyć młodych ludzi - powiedział, dodając, że to m.in. "dzięki niej przetrwaliśmy najtrudniejsze czasy, kiedy właśnie w niej znajdowaliśmy oparcie".

Głowa państwa stwierdziła ponadto, że wraz z próbami "odebrania nam religii", odbierana jest także "ważna, niezbywalna część polskości, której oddać nigdy nie wolno".



- Dziękuję, że polska wieś, polscy rolnicy o tym pamiętają - skwitował.

Lekcje religii i etyki na nowo. Zmiany od 2 września

Od nowego roku szkolnego (2024/2025), zgodnie z lipcową nowelizacją przepisów, lekcje religii i etyki będą mogły odbywać się w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych, które składać się będą z wychowanków lub uczniów niełączonych do tej pory na tego rodzaju zajęciach.



Jednocześnie zapisane zostało, że w szkole podstawowej w jedną grupę można będzie połączyć uczniów klas I-III albo klas IV-VI. Ta zmiana wywołała zresztą najwięcej kontrowersji. Ocena z religii i etyki nie zostanie ponadto wliczona do średniej ocen, wpływającej na to, czy uczeń otrzyma świadectwo z wyróżnieniem.

MEN planuje w przyszłości również zredukować liczbę godzin lekcji religii z dwóch do jednej tygodniowo. Zdaniem minister Barbary Nowackiej, resztę potrzeb duchowych powinny zaspokajać instytucje religijne poza murami szkoły.

Religia w szkołach. Konflikt na linii MEN-TK. Jest postanowienie zabezpieczające

Spór o lekcje religii w szkołach zaszedł już tak daleko, że sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Episkopat najpierw poprosił I prezes Sądu Najwyższego o interwencję w TK, a Marta Manowska przychyliła się do prośby i zawnioskowała o wydanie postanowienia zabezpieczającego, do czego doszło.



Zgodnie z nim, stosowanie nowelizacji rozporządzenia minister edukacji powinno zostać zawieszone aż do wydania orzeczenia w tej sprawie. MEN stoi jednak na stanowisku, że postanowienie TK nie wywołuje skutków prawnych.



- Rozporządzenie zostało wydane zgodnie z prawem i ma moc powszechnie obowiązującą od dnia 1 września 2024 r. - czytamy w oświadczeniu resortu.



Aktualnie żadne wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. W parlamencie trwają zaś prace nad ustawami reformującymi TK oraz projektem zmiany konstytucji w sprawie TK.