W czwartkowym "Graffiti" Izabela Leszczyna wyjaśniła, że COVID-19 stał się chorobą nawracającą sezonowo, a więc analogiczną do grypy. Mimo to warto się przed nią chronić. Choć Polska nie dysponuje jeszcze odpowiednią liczbą szczepionek, resort zdrowia ma plany, by temu zaradzić. Część z nich ma zostać zakupiona od Łotwy.

Szczepionki na COVID-19 w Polsce. Rząd kupi je od Łotwy

Szefowa resortu podkreśliła, że rząd PiS odstąpił od unijnych, centralnych zakupów szczepionek, podobnie jak Rumunia i Węgry.

- Oznacza to, że inne kraje mają już szczepionkę dopuszczoną przez Europejską Agencję Leków (EMA), bo był centralny zakup, a my musieliśmy zorganizować przetarg oddzielnie. Jedyna firma, która ma dopuszczoną szczepionkę, do tego przetargu nie przystąpiła - wyjaśniła. Chodzi o najnowszą szczepionkę przeciw koronawirusowi, która chroni również przed najnowszym wariantem patogenu.

Szczepionki z przetargu mają być dostępne dopiero od października. Jednak, jak wyjaśniła Leszczyna, Polska zdobędzie je wcześniej, aby osoby najbardziej potrzebujące ochrony immunologicznej mogły zaszczepić się już we wrześniu.

- Jestem w kontakcie z ministrem zdrowia jednego z krajów unijnych, chodzi o Łotwę, i kupimy szczepionki, i te szczepionki dostaniemy, tak żeby we wrześniu już były - zapewniła.

Kolejna fala COVID-19. Ochrona zdrowia szykuje się na walkę z koronawirusem

Od końca sierpnia do czasu wydania nowych zaleceń nie ma możliwości wykonania szczepienia przeciw COVID-19 w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i w aptekach. W środę wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Tomasz Zieliński przyznał, że ten stan rzeczy wynik z braku aktualnych, ważnych szczepionek.

GIS przewiduje szczyt zachorowań na Covid-19 na październik.