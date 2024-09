Izabela Leszczyna uderza w episkopat: Niech przeczytają nowe rozporządzenie

- Apeluję do wszystkich, którzy się wypowiadają na temat wytycznych dotyczących aborcji, aby je przeczytali - powiedziała szefowa MZ Izabela Leszczyna i dodała, że wielu krytyków rozporządzenia resortu w sprawie przerywania ciąży nieprawidłowo je interpretuje. Dodała, że nowe zasady nie zmieniają prawa, ale jedynie "dają wykładnię co do tego, jak należy je czytać".

- Apeluję do wszystkich, którzy się wypowiadają na temat wytycznych, aby je przeczytali - powiedziała szefowa Ministerstw Zdrowia w czwartkowym "Graffiti" odnośnie zasad dotyczących aborcji oraz episkopatu, który zajął wczoraj stanowcze stanowisko w tej sprawie. Przytoczyła także fragment rozporządzenia, które wzbudziło niepokój kościoła. Chodziło o rzekomy brak możliwości organizacji konsylium w sprawie przerywania ciąży - Lekarz zawsze ma prawo zasięgnąć opinii lekarza i zwołać konsylium - podkreśliła ministra.

- Gdy kobieta zgłasza się do lekarza w sprawie przerywania ciąży, zawsze organizowane jest konsylium i zawsze jest ona odsyłana do innych lekarzy. To to jest niezgodne z prawem - powiedziała Leszczyna. - Te wytyczne w żaden sposób nie zmieniają prawa. My jako Ministerstwo Zdrowia dajemy wykładnię co do tego, jak należy te przepisy czytać - dodała.

- Jeśli episkopat i inni krytycy chcieli zaostrzenia prawa aborcyjnego, to mieli osiem lat, żeby się tym zająć. Temat ruszono w sprawie wad letalnych, ale nie ruszyli aspektu życia i zdrowia kobiety. Tyle i tylko tyle - podkreśliła szefowa resortu.

I. Leszczyna: Przez niestosowanie przepisów umarły w Polsce dwie kobiety

Marcin Fijołek zapytał Izabelę Leszczynę o wątpliwości podnoszone przez niektórych przeciwników liberalizacji prawa przerywania ciąży. Chodzi o argument zdrowia psychicznego, który, w ocenie niektórych, miałby być "furtką do przerywania ciąży na życzenie".

- Tutaj jest fałszywa teza w pytaniu. To nie po tych wytycznych jest uchylona furtka. Przepis o tym, że można przerwać ciążę w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia kobiety istnieje. W ustawie nie ma żadnej daty, żadnych tygodni - wyjaśniła Leszczyna.

- Właśnie dlatego, że lekarze nie stosowali tego przepisu, umarły dwie kobiety w Polsce. Koniec. Zaufajmy lekarzom, oni przede wszystkim ratują życie i wiedzą, co robią. Jeśli wydarzą orzeczenie, że kobieta nie jest w stanie donieść ciąży ze względów zdrowotnych, jest dla mnie zupełnie naturalne - podkreśliła.

Szefowa MZ o prawie aborcyjnym: Lekarze byli sparaliżowani strachem

Szefowa resortu zapewniła, że w jej ocenie wprowadzone zasady nie będą nadużywane. - W przyszłym tygodniu spotykam się z konsultantem ds. psychiatrii profesorem Gałeckim. Będę chciała, żeby rozmawiał z wojewódzkimi konsultantami, aby wypracować pewien standard. W najbliższych dniach powołam nowego konsultanta lub konsultantkę ds. ginekologii i położnictwa - powiedziała i dodała, że nie jest jeszcze w stanie zdradzić nazwiska tej osoby.

Ministra dodała ponadto, że scenariusz, w którym lekarze wydają zaświadczenia ws. przerywania ciąży nierozważnie to jest "science fiction". - Lekarze byli sparaliżowani strachem przed Ziobrą i jego zespołem do ścigania lekarzy. Wszyscy uważali, że życie kobiety jest mniej ważne niż życie płodu - dodała.

W rozmowie Marcin Fijołek poruszył również temat budżetu na 2025 rok.

Tekst jest aktualizowany.