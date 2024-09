Do zdarzenia doszło w środę w Kopenhadze. Jak informują duńskie media, policja aresztowała Gretę Thunberg. Szwedzka działaczka klimatyczna protestowała wraz z grupą ok. 20 osób na Uniwersytecie Kopenhaskim. Aktywiści wyrażali swój sprzeciw wobec wojny w Strefie Gazy i poparcie dla ludności palestyńskiej.

Protest na uczelni w Kopenhadze

Policja nie przekazała żadnych szczegółów w tej sprawie, jednak rzecznik grupy studenckiej organizującej demonstrację - Students Against the Occupation - poinformował, że łącznie aresztowano sześć osób. Funkcjonariusze podjęli działania po tym, jak grupa zablokowała wejście do budynku, a trzy osoby weszły do ​​środka.

ZOBACZ: Greta Thunberg zatrzymana podczas protestu. Wyniosła ją policja

Organizacja poinformowała w oświadczeniu zamieszczonym na Instagramie, że "podczas gdy sytuacja w Palestynie tylko się pogarsza, Uniwersytet Kopenhaski kontynuuje współpracę z instytucjami akademickimi w Izraelu". Dodano, że grupa żąda "natychmiastowego bojkotu akademickiego" w tej sprawie.

Gazeta "Ekstra Bladet" opublikowała nagranie z momentu, w którym Greta dołączyła do zgromadzonych. 21- latka została ciepło przywitana, jednak gdy dziennikarz chciał z nią porozmawiać pozostali działacze blokowali mu przejście i zasłaniali Szwedkę. Do tego jeden z "aktywistów" palił papierosy.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Protest na uczelnie w Kopenhadze

To niejedyny incydent, do którego doszło na Uniwersytecie w Kopenhadze w związku z wojną w Strefie Gazy. W maju na wewnętrznym dziedzińcu grupa studentów rozbiła miasteczko namiotowe.

Zgromadzeni domagali się wycofania Izraela z terenów palestyńskich oraz zerwania współprac zawartych przez władze uczelni z izraelskimi placówkami naukowymi. Powołali w tym celu ruch "Students Against the Occupation" czyli "Studenci Przeciwko Okupacji".