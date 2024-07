Autostrada A12 prowadząca do holenderskiej Hagi została zablokowana przez aktywistów. Wśród nich była szwedzka działaczka klimatyczna Greta Thunberg. Dwóch policjantów, by ją powstrzymać, wyniosło 21-latkę do specjalnego autobusu.

W sobotę celem aktywistów klimatycznych była autostrada A12 w Hadze w Holandii. Wśród nich znalazła się m.in. Greta Thunberg, słynąca z udziału w podobnych inicjatywach - przekazały szwedzkie media, w tym portal Omni.

Protestujący robili wszystko, bo skutecznie uniemożliwić ruch na drodze: stali z transparentami, ale też kładli się na niej. Ostatecznie udało im się osiągnąć cel. Policja została zmuszona, by użyć armatek wodnych.

Greta Thunberg zatrzymana przez policję. Kolejny raz

Wśród osób, które zaciekle próbowały uniemożliwić ruch na trasie, była właśnie Thunberg. 21-latkę zatrzymała policja. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których dwóch funkcjonariuszy niesie ją do podstawionego autobusu.

Za przeprowadzenie demonstracji odpowiada organizacja klimatyczna Extinction Rebellion. W internetowym działacze argumentowali, że protestują przeciwko temu, kogo powołano do nowego rządu Holandii. "Zasiadają w nim osoby zaprzeczające zmianom klimatycznym" - napisali.

Wskazali na minister ds. azylu i spraw migracyjnych Marjolein Faber i ministra infrastruktury Barry'ego Madlenera. Oboje weszli do gabinetu Dicka Schoofa, który powstał we wtorek. Tworzy go koalicja czterech partii, w tym skrajnie prawicowa Partia Wolności (PVV) Geerta Wildersa - to do niej należą właśnie Faber i Madlener.

Greta Thunberg kolejny raz trafiła w ręce policji

To kolejny raz, gdy Thunberg została zatrzymana przez policję - wcześniej stało się to m.in. w kwietniu. Wówczas również blokowała autostradę.

Protestujący od kilku miesięcy pojawiają się na A12 i próbują wstrzymać ruch, a holenderscy mundurowi usiłują im przeszkodzić. Podczas poprzednich blokad aktywiści byli zatrzymywani, a następnie przewożeni autobusami do innych części miasta, gdzie ich wypuszczano.