"Nie jest prawdą, że wybieram się z Włodzimierzem Czarzastym na wakacje" - przekazał w mediach społecznościowych Ryszard Petru. Poseł Polski 2050 w żartobliwy sposób odniósł się do słów wiceprzewodniczącego Nowej Lewicy. Ten w programie "Graffiti" zasugerował, że Petru przydałby się jeszcze tydzień wakacji.

W koalicji rządzącej trwa spór o kwestię obniżenia składki zdrowotnej. Środowiska konserwatywne argumentują, że taki ruch znacznie ułatwi prowadzenie firm małym przedsiębiorcom, dla których obecne składki są dużym obciążeniem. Z kolei Lewica podkreśla, że cięcie składek przełoży się na obniżenie środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, której już teraz brakuje funduszy.

Kilka dni temu w serwisie X wywiązała się na ten temat dyskusja między posłem Polski 2050 Ryszardem Petru a Anną Marią Żukowską z Nowej Lewicy. Petru stwierdził, że "Lewica nie będzie w stanie zablokować obniżki składki zdrowotnej". W pewnym momencie odpisał Żukowskiej: "Nie jesteście potrzebni".

Petru: Lewica nie jest potrzebna

W poniedziałek w programie "Debata Dnia" poseł Polski 2050 powtórzył swoje zdanie o tym, że "Lewica nie jest potrzebna".

Do jego stanowiska odniósł się we wtorek rano w "Graffiti" Włodzimierz Czarzasty. Współprzewodniczący Nowej Lewicy podkreślił, że, wbrew doniesieniom, nie dojdzie w koalicji do rozłamu. Nie będzie również potrzeby sięgania po wsparcie prawicy.

ZOBACZ: Spięcie na antenie Polsat News. "Lewica nie jest potrzebna"

- Żadna z czerech sił, które tworzą ten rząd nie będzie potrzebowała do przeprowadzenia czegokolwiek PiS-u czy Konfederacji. Jeśli zaczniemy korzystać z nich, to przestaniemy korzystać z siebie. Ryśkowi Petru mówię: "Rysiek, byłeś na wakacjach. Może jeszcze tydzień?" - przytoczył Czarzasty.

Na jego słowa szybko zareagował Petru.

Nie jest prawdą, że wybieram się z @wlodekczarzasty na wakacje 😎 https://t.co/7QIWBlfLGW — Ryszard Petru (@RyszardPetru) September 3, 2024

"Nie jest prawdą, że wybieram się z Włodzimierzem Czarzastym na wakacje" - napisał w mediach społecznościowych.

Ryszard Petru o obniżeniu składki zdrowotnej

Temat składki zdrowotnej pojawił się w programie "Graffiti" już w ostatni czwartek.

- Jest opór Lewicy. On jest na tyle nieistotny, że wszystko na to wskazuje, że za składką zdrowotną zagłosuje opozycja - prawdopodobnie zarówno PiS, jak i Konfederacja. Tak więc bez głosów Lewicy sobie poradzimy, ale lepiej byłoby, gdyby stanęła na wysokości zadania i zrozumiała, że blokowanie wszystkiego doprowadzi do jej zniknięcia, anihilacji. Partia, która wszystko blokuje nie jest potrzebna w żadnym rządzie - powiedział wówczas Ryszard Petru.