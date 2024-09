Spięcie na antenie Polsat News. "Lewica nie jest potrzebna"

- Lewica nie jest potrzebna - stwierdził w "Debacie Dnia" Ryszard Petru. Między posłem Polski 2050 a Dariuszem Standerskim z Nowej Lewicy doszło do spięcia. - Polska 2050 być może też nie jest potrzebna, ale my tego nie mówimy, to nie jest właściwe - powiedział wiceminister cyfryzacji.