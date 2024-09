Rząd w Szwecji chce znieść podatek lotniczy, który jest doliczany do każdego biletu. W zależności od typu podróży dodatkowo opłata wynosi od 7 do nawet 44 euro. Nowe przepisy mają obowiązywać od wakacji w przyszłym roku. Decyzję o likwidacji podatku podjęto z uwagi na fakt, że opłata obniżyła konkurencyjność szwedzkich lotnisk. Nie wszystkim jednak spodobał się ten pomysł.

We wtorek szwedzki rząd zapowiedział, że chce znieść podatek lotniczy. Opłata została wprowadzona przez poprzednią władzę w 2018 roku. Miała zniechęcać do podróży, co by się przekładało na zmniejszoną emisję dwutlenku węgla, która z kolei negatywnie wpływa na środowisko, o które Szwedzi dbają ponad przeciętnie. Celem było również osiągnięcie konkretnych celów klimatycznych.

Szwecja znosi podatek lotniczy

Teraz zapowiedziano, że opłata ma zostać zniesiona, a nowe przepisy będą obowiązywać od lipca 2025 roku. Oznacza to sporą obniżkę cen biletów lotniczych w kraju, bowiem koszt opłaty sięga blisko 50 euro od osoby. Obecnie każdy pasażer korzystający z lotów krajowych i europejskich musi zapłacić dodatkowe 7 euro do ceny biletu, a w przypadku lotów długodystansowych jest to 27 euro lub 44 euro.

- Podatek lotniczy naraża wiele firm na ryzyko zamknięcia z powodu zniknięcia tras lotów - powiedziała wicepremier i minister energii i przedsiębiorczości Ebba Busch w rozmowie z SVT Nyheter. Dodała, że większość krajów UE nie posiada podatku lotniczego, co stawia Szwecję w niekorzystnej sytuacji na rynku

Przewodnicząca Szwedzkich Demokratów przyznała, że spowoduje to zwiększenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń i będzie miało negatywny wpływ na środowisko, ale "tym trzeba się zająć w przyszłości".

Tańsze bilety lotnicze w Szwecji. Nie wszyscy są zadowoleni

Zdaniem rządzących taka decyzja jest konieczna, bowiem podatek obniżył konkurencyjność szwedzkich lotnisk. Uważają oni również, że doprowadził do rezygnacji linii lotniczych z wielu połączeń długodystansowych ze Szwecji. Natomiast pasażerowie, poszukując tańszych biletów, korzystają z przesiadek, np. na lotnisku w Kopenhadze.

Ze zniesienia podatku nie są zadowoleni politycy z Partii Zielonych oraz zwolennicy ochrony przyrody. Uważają, że nie należy likwidować podatku, a dostosować politykę klimatyczną do tej, jaką prowadzi Unia Europejska.