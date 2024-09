Papież Franciszek zapewnił o swoim wsparciu dla ukraińskiego narodu podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. - Głos niewinnych znajduje zawsze wysłuchanie u Boga - stwierdziła głowa Kościoła, mówiąc o ofiarach ataków na infrastrukturę w Ukrainie. Franciszek nawiązał też do konfliktu w Strefie Gazy.

- Zawsze jestem blisko z umęczonym narodem ukraińskim, ciężko dotkniętym atakami na infrastrukturę energetyczną. Doprowadziły one do śmierci i ran, a także pozostawiły ponad milion osób bez elektryczności i wody - mówił papież Franciszek podczas niedzielnego spotkania z wiernymi.

Franciszek zapewnia Ukraińców o swoim wsparciu. Przywołuje przykład beatyfikowanego prześladowanego

Głowa Kościoła katolickiego mówiła o potrzebie pokoju i porozumieniu państw i religii. Wskazywała, że osoby, które zmagają się z efektami konfliktów na terenie swoich krajów, powinny szukać oparcia w modlitwie.

- Pamiętajmy, że głos niewinnych zawsze znajduje wysłuchanie u Boga, który nie pozostaje obojętny wobec ich cierpienia - zapewnił Franciszek.

ZOBACZ: Zełenski z apelem do sojuszników. Wymienił cztery kraje

Podczas swojej przemowy papież odwołał się też do postaci Jána Havlíka - słowackiego zakonnika, będącego ofiarą komunistycznego reżimu w Czechosłowacji, zmarłego w 1965 r. W sobotę duchowny został beatyfikowany.

- Niech jego wytrwałość w głoszeniu świadectwa wiary w Chrystusa będzie zachętą dla tych, którzy nadal dzisiaj doświadczają podobnych prób - mówił biskup Rzymu.

Papież wskazuje na konieczność zawarcia umowy między Hamasem i Izraelem. W tle śmierć kolejnych zakładników

W swoim wystąpieniu Franciszek nawiązał też do konfliktu pomiędzy Izraelem i Palestyną. Apelował o wstrzymanie ognia i rozpoczęcie procesu negocjacyjnego, który doprowadzi do uwolnienia zakładników i udzielenia pomocy potrzebującym w Strefie Gazy.

- Tak dla pokoju w Ziemi Świętej, tak dla pokoju w Jerozolimie. Niech to święte miasto będzie miastem spotkania, w którym chrześcijanie, żydzi i muzułmanie czują się szanowani i przyjmowani, i nikt nie będzie kwestionował status quo miejsc świętych - nawoływał papież.

ZOBACZ: Porażające odkrycie w tunelu w Strefie Gazy. Netnjahu w ogniu krytyki

Słowa Franciszka na temat konieczności zawarcia umowy pomiędzy Hamasem i izraelskim rządem padają na tle porażającego odkrycia w jednym z tuneli w rejonie Rafah. Odkryto tam zwłoki sześciu zakładników porwanych przez terrorystów 7 października ubiegłego roku.

Rodziny ofiar wskazują, że odpowiedzialność za ich śmierć ponosi Benjamin Netanjahu. "Opóźnienie w podpisaniu porozumienia doprowadziło do śmierci ich samych i wielu innych zakładników" - napisały w wydanym oświadczeniu.

Papież udaje się na rekordową pielgrzymkę

Franciszek w poniedziałek udaje się z pielgrzymką do Azji i Oceanii, podczas której odwiedzi cztery kraje: Indonezję, Papuę-Nową Gwineę, Timor Wschodni i Singapur. To najdłuższa podróż w czasie trwającego od 2013 r. pontyfikatu - potrwa 12 dni w ciągu których głowa Kościoła pokona ok. 33 tys. km.

Papież jest najstarszym spośród dotychczasowych głów Kościoła, który zdecydował się wybrać na pielgrzymkę. Wielu watykanistów wyraża zaniepokojenie i sugeruje, że 87-letni przywódca duchowy nie mierzy sił na zamiary. Nie ma wątpliwości, że wyjazd będzie jedną z największych prób dla jego organizmu.