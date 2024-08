Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec z prośbą m.in. o zniesienie ograniczeń w prowadzeniu ataków dalekiego zasięgu i dostaw uzbrojenia tego typu. "Oczyszczenie nieba z rosyjskich bomb to potężny krok w kierunku zmuszenia Rosji do dążenia do zakończenia wojny" - wyjaśnił przywódca atakowanego kraju.

W piątek rosyjskie naloty na Charków spowodowały śmierć siedmiu osób, a rannych zostało 47. Rosyjska armia w zmasowanym ataku uderzyła w pięć lokalizacji w mieście. Trafiono w 12-kondygnacyjny budynek, magazyn i pięć samochodów. Uszkodzone zostały również trzy domy, a to tylko wycinek strat w Ukrainie w ostatnich dniach.

Tuż po ataku prezydent Wołodymyr Zełenski napisał w sieci, że atak na Charków nie miałby miejsca, gdyby ukraińskie siły były w stanie zniszczyć rosyjskie samoloty wojskowe w ich bazach. "Potrzebujemy zdecydowanych decyzji naszych partnerów, aby powstrzymać ten terror" - podkreślił.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o "kroku w kierunku zakończenia wojny"

W najnowszym apelu - z soboty - ponownie zwrócił się do sojuszników. "Oczyszczenie ukraińskiego nieba z rosyjskich bomb to potężny krok w kierunku zmuszenia Rosji do dążenia do zakończenia wojny i sprawiedliwego pokoju" - wyjaśnił.

Następnie zwrócił się do czterech krajów. "Wzywam Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję i Niemcy - potrzebujemy środków, aby w pełni i skutecznie chronić Ukrainę i jej mieszkańców. Potrzebujemy zgody na realizację ataków dalekiego zasięgu, ale też pocisków i rakiet dalekiego zasięgu" - dodał Zełenski.

Choć nie wymienione wprost, chodzi m.in. o pociski Storm Shadow. Mają one zasięg 250 km i mogłyby zostać wykorzystane do ataku na rosyjskie cele militarne położone w głębi kraju, np. na bazy wojskowe, które zdaniem ukraińskiego portalu odgrywają "kluczową rolę" w atakach Moskwy.

ZOBACZ: Mistrz świata w kickboxingu zginął na froncie. "Wielka strata dla całej Ukrainy"

W dalszej części przywódca Ukrainy podkreślił, że liderzy krajów Zachodu nie powinni zwlekać. "Podejmowania kluczowych decyzji nie można opóźniać - są to działania, które mogą mieć najbardziej znaczący wpływ na bieg wydarzeń" - zaapelował.

Poprosił także o to, by możliwie szybko realizować dostawy. "Mamy umowy z partnerami dotyczące systemów obrony powietrznej i pocisków rakietowych do tych systemów. Ważne jest, aby wdrożyć wszystko tak szybko, jak to możliwe" - podsumował prezydent kraju.

Podziękował także tym, którzy "szerzą prawdę o tej wojnie i wzywają świat, aby był bardziej zdecydowany, a zatem skuteczniejszy w obronie przed Rosją".