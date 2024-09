- Komfort żołnierzy Wojska Polskiego to dla nas priorytet - deklarował Władysław Kosiniak-Kamysz w przededniu Święta Wojska Polskiego. Szef MON wskazywał na konieczność wprowadzenia zmian regulaminowych, które sprzyjałyby tej kwestii.

Zgodnie z zapowiedzią, z dniem 1 września obowiązują nowe zapisy w Regulaminie ogólnym żołnierza Wojska Polskiego, dotyczące noszenia przez mundurowych zarostu i tatuaży. Wprowadzone zostały zarządzeniem ministra obrony narodowej.

Zmiany w regulaminie Wojska Polskiego. Żołnierze mogą nosić zarost

Jeszcze do niedawna, żołnierze mogli posiadać zarost do 5 mm i to jedynie w przypadku, gdy mogli poświadczyć konieczność noszenia go decyzją lekarza dermatologa. Jak podkreślił Kosiniak-Kamysz, zasady te były "kompletnie bez sensu".

ZOBACZ: 85. rocznica wybuchu II wojny światowej. Prezydent wspomniał o zadośćuczynieniu

Dodał, że posiadanie brody i wąsów dopuszczalne jest w większości armii na świecie. Według nowych wytycznych, musi być on "zadbany i schludny, gwarantujący estetyczny wygląd żołnierza". Jednocześnie nie może "utrudniać wykonywania zadań służbowych".

Rozporządzenie szefa MON. Tak dla tatuaży, nie dla piercingu

Zmiany w regulaminie dotyczą również tatuaży. Dotychczas posiadanie ich było możliwe, jednak obowiązywał bezwzględny zakaz ich eksponowania.

W praktyce oznaczało to, że podczas pełnienia obowiązków w gorące letnie dni, mundurowi musieli nosić ubrania z długimi rękawami, by przykryć zdobienia na ich ramionach. Kosiniak-Kamysz określił te zasady jako "sztywne i nieżyciowe". Żołnierze mieli często skarżyć się na nie w rozmowach z pełnomocnikiem MON ds. warunków służby wojskowej, Pawłem Mateńczukiem.

ZOBACZ: Trzecia Droga w tarapatach. Pierwszy taki sondaż, poparcie z wyborów wyparowało

W nowych zapisach pojawiła się adnotacja, w której wskazano, że "dopuszcza się eksponowanie przez żołnierza występującego indywidualnie tatuaży ramion i przedramion". Zaznaczono jednak, że nie mogą one wyrażać treści "powszechnie uznawanych za nieakceptowalne".

Regulamin ogólny żołnierza Wojska Polskiego nie wprowadził zmian w kwestiach piercingu. Mundurowi wciąż nie mogą nosić kolczyków oraz tuneli.