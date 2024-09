Samochody na wodór. Te marki już oferują takie pojazdy w Polsce

Choć samochody elektryczne zdominowały dyskusję o przyszłości motoryzacji, to sporo wskazuje na to, że auta przyszłości mogą być zasilane wodorem. Pojazdy te łączą zalety napędu elektrycznego z szybkim tankowaniem i dużym zasięgiem. Które marki już dziś oferują takie auta w Polsce?

Rynek samochodów wodorowych jest jeszcze w powijakach, ale kierowcy znad Wisły już dziś mogą kupić w Polsce taki pojazd. Co warto odnotować, oprócz pojedynczych modeli osobowych, coraz częściej na ulicach naszych miast można spotkać autobusy miejskie zasilane wodorem. Pokazuje to dość wyraźnie, że jest to technologia, której można zaufać już dziś.

Toyota i Hyundai: liderzy na rynku aut wodorowych w Polsce?

Na polskim rynku motoryzacyjnym dostępne są obecnie dwa modele samochodów osobowych z napędem wodorowym. Pierwszym z nich jest Toyota Mirai drugiej generacji, wprowadzona do sprzedaży w 2021 roku. Ten futurystycznie stylizowany sedan oferuje zasięg do 650 km na jednym tankowaniu - a to trwa zaledwie kilka minut.

ZOBACZ: Kuriozalne zdarzenie na drodze ekspresowej. 32-latka nie zauważyła ronda

Drugim modelem, który można już spotkać na polskich drogach jest Hyundai Nexo - crossover z Korei Południowej. Samochód wyróżnia się nie tylko bezemisyjnym napędem, ale także zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Hyundai czeka jednak z oficjalnym debiutem auta w Polsce do czasu, aż infrastruktura wodorowa zostanie rozbudowana.

Infrastruktura kluczem do sukcesu - inicjatywy Grupy Polsat Plus

Rozwój rynku samochodów wodorowych w Polsce jest ściśle związany z dostępnością infrastruktury do tankowania. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują działania podejmowane przez Grupę Polsat Plus. Firma konsekwentnie realizuje strategię budowy ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru pod marką NESO.

Pierwsza taka stacja została uruchomiona we wrześniu 2023 roku w Warszawie. Kolejne punkty tankowania wodoru powstały w Rybniku i Gdańsku. Co więcej, Grupa Polsat Plus planuje otwarcie kolejnych stacji w Gdyni, Wrocławiu i Lublinie. Docelowo sieć ma liczyć kilkadziesiąt punktów rozmieszczonych w całej Polsce.

ZOBACZ: Pierwszy wodorowy NesoBus we Wrocławiu. Nie emituje spalin i oczyszcza powietrze

Stacje są przystosowane zarówno do tankowania samochodów osobowych, jak i autobusów miejskich, a przecież grupa Polsat Plus, poprzez jedną ze swoich spółek, dostarcza już zeroemisyjne autobusy NesoBus do kilku polskich miast.

Perspektywy rozwoju i wyzwania dla rynku aut wodorowych

Choć wybór na rynku pojazdów osobowych w Polsce wciąż jest bardzo skromny, to wiemy już, że Toyota i Hyundai już niebawem będą mieć licznych konkurentów. Nad wodorowymi modelami pracują już tacy giganci, jak BMW, Mercedes-Benz czy Honda. Można się spodziewać, że w najbliższych latach oferta aut z ogniwami paliwowymi na polskim rynku się poszerzy.

ZOBACZ: Czarne skrzynki w autach to obowiązek. Nowe przepisy weszły w życie

Istotną kwestią jest także cena samochodów wodorowych, która obecnie jest znacznie wyższa niż porównywalnych modeli spalinowych czy elektrycznych. Można jedynie mieć nadzieję, że wraz z rozwojem technologii i popularyzacją "H2-aut" konsumenci już niebawem otrzymają szeroki wybór pojazdów w przystępnych cenach.

red / polsatnews.pl