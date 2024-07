Nie tylko nie emituje spalin, ale dodatkowo oczyszcza powietrze. Mieszkańcy Wrocławia przez miesiąc będą mieli okazję przekonać się o komforcie, jaki niesie ze sobą poruszanie się ekologicznym pojazdem. Posiada on m.in. możliwość bezprzewodowego ładowania smartfonów, a to niejedyna zaleta.

Wrocław to kolejny przystanek na drodze Nesobusa, zeroemisyjnego pojazdu komunikacji miejskiej. Przez miesiąc autobus będzie testowany na ulicach stolicy Dolnego Śląska, a jej mieszkańcy będą mieli możliwość przekonać się osobiście, jak może wyglądać przyszłość poruszania się po mieście w transporcie wygodnym i przyjaznym środowisku.

NesoBus jest bardzo efektywny - zużywa około 8 kg wodoru na 100 km. Posiada zbiorniki na wodór o pojemności 37,5 kg. Pozwala to na przejechanie aż ok. 450 km. Autobus posiada również sporo miejsca dla pasażerów. Pomieści ich do 93, w tym do 37 na miejscach siedzących.



- Ma dodatkowe funkcje, jak np. możliwość bezprzewodowego ładowania komórkowego, co pewnie dla młodego pokolenia jest ważnym aspektem, choć niejedynym, jeśli chodzi o komfort - tłumaczyła na antenie Polsat News członek zarządu PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Katarzyna Piec.

Dodatkowo - co podkreśliła - kierowcy autobusu mają do dyspozycji przestronną kabinę z regulowaną konsolą do obsługi pojazdu. - Taki autobus jest tankowany na stacji NESO za pomocą ekologicznego wodoru, co jest bardzo ważne w kontekście bycia ekologicznym - podsumowała Katarzyna Piec.

NesoBus we Wrocławiu i nie tylko

NesoBusy są produkowane w Świdniku przez polską spółkę PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy założoną przez Grupę Polsat Plus i ZE PAK. Skrót "NESO", znajdujący się w pierwszym członie nazwy, oznacza "Nie Emituje Spalin i Oczyszcza" powietrze. Pojazdy te są zeroemisyjne, w pełni napędzane wodorem, czyli najczystszym paliwem na świecie.

Oznacza to, że nie produkują żadnych zanieczyszczeń, a wręcz oczyszczają powietrze. Pojazd napędzany jest przez zatankowany wodór, który po złączeniu z pobranym z powietrza i przefiltrowanym tlenem wytwarza prąd. Ten jest następnie dostarczany do silnika elektrycznego autobusu. Nie ma żadnego procesu spalania. W wyniku połączenia wodoru z tlenem w ogniwie paliwowym, pojazd emituje z rury wydechowej parę wodną oraz wodę. Jest ona w pełni destylowana i czysta.

Stacje wodorowe NESO w Polsce

Obecnie w Polsce są wybudowane dwie stacje wodorowe NESO: w Warszawie oraz w Rybniku, jednak niedługo ich liczba wzrośnie. W trakcie budowy są również stacje w Gdyni, Gdańsku, Lublinie oraz właśnie we Wrocławiu.

Stacje są stworzone z myślą zarówno o autobusach, jak i prywatnych samochodach osobowych. Tankowanie nie różni się niemal niczym od tego na stacji benzynowej. Zatankowanie samochodu do pełna trwa zaledwie kilka minut, a autobusu niecały kwadrans. Obecnie dostępne powszechnie samochody wodorowe na jednym tankowaniu mogą przejechać nawet ponad 600 km.

Wrocław jest kolejnym miastem w tym roku, które zdecydowało się przetestować NesoBusy. Tylko w 2024 roku nowe autobusy wodorowe wyjechały na próbne kursy w Chełmie, Sosnowcu, czy w Gdańsku. Od premiery pojazdu w 2022 roku testy odbywały się również w Gdyni, Warszawie, Rybniku i w Szczecinie.