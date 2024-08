Międzynarodowy Trybunał Karny oświadczył, że władze Mongolii mają obowiązek współpracy w ramach międzynarodowych przepisów. W przyszłym tygodniu kraj ten ma odwiedzić Władimir Putin. Kijów wezwał Ułan Bator do aresztowania prezydenta Rosji.

Według zapowiedzi delegacja Putina dotrze do Mongolii we wtorek. Państwo jest członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego, a wizyta Putina to pierwsze takie wydarzenie od momentu, kiedy w ubiegłym roku Trybunał nakazał aresztowanie prezydenta w związku z podejrzeniem o odpowiedzialność za zbrodnie wojenne w Ukrainie.

MTK zarzucił Putinowi, że nie powstrzymał bezprawnej deportacji dzieci z Ukrainy do Rosji. Rzecznik trybunału Fadi el-Abdallah powiedział BBC, że Mongolia ma obowiązek współpracy międzynarodowej, ale niekoniecznie oznacza to aresztowanie.

Władimir Putin nie zostanie aresztowany? Wyjątek w przepisach

Podstawą przepisów jest rozdział IX Statutu Rzymskiego. Przepisy stanowią, że państwa mogą być zwolnione z obowiązku podejrzanej osoby, jeśli zostałyby zmuszone do "naruszenia zobowiązań traktatowych" wobec innego państw albo aresztowanie naruszałoby "immunitet dyplomatyczny osoby lub majątku państwa trzeciego".

- W przypadku braku współpracy sędziowie MTK mogą wydać orzeczenie w tej sprawie i poinformować o tym Zgromadzenie Państw-Stron. Następnie Zgromadzenie musi podjąć wszelkie środki, jakie uzna za stosowne - powiedział el-Abdallah w rozmowie z BBC.

Moskwa nie widzi zagrożenia

Najwyraźniej Rosja nie spodziewa się aresztowania prezydenta, bo rzecznik Kremla oświadczył, iż "nie ma żadnych obaw" w związku z wizytą. Dmitrij Pieskow podkreślił też, że Moskwa ma "doskonałe stosunki" z Ułan Bator.

- Oczywiście, wszystkie aspekty wizyty prezydenta zostały starannie przygotowane - zaznaczył Pieskow.

Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wyraziło nadzieję, że Mongolia "jest świadoma faktu, że Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym". Resort wezwał władze kraju do aresztowania rosyjskiego przywódcy i przekazania go prokuratorom w Hadze.

