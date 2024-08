To, że Korea Północna prężnie współpracuje z rosyjskim reżimem, nie jest żadną tajemnicą. Skala tej kooperacji może jednak zadziwiać, jeśli tylko spojrzymy na informacje podawane przez portal Yonhap News TV. Jego dziennikarze twierdzą, że od połowy 2022 r. Pjongjang wysłał do Rosji ponad 13 tys. kontenerów. W środku miało znajdować się 6 mln pocisków artyleryjskich kalibru 152 mm.

Południowokoreański Yonhap News TV swoje doniesienia opiera na raporcie członka Komisji Obrony Narodowej, deputowanego Kanga Dae Sika.

Według dokumentu, liczba przekazanych Rosji przez reżim Kim Dzong Una kontenerów wzrosła od lutego dwukrotnie. Wówczas Moskwa otrzymała ok. 6,7 tys. kontenerów, w których mogły znajdować się nawet trzy mln pocisków artyleryjskich, wykorzystanych później na ukraińskiej ziemi.

Korea Północna wysyła do Rosji kolejne kontenery z amunicją

Sam fakt, że wojsko południowokoreańskie kontroluje transfery broni z Korei Płn. do Rosji nie powinien budzić specjalnego zainteresowania. Dzieje się tak bowiem od lutego 2022 r., kiedy to doszło do pełnoskalowej inwazji Kremla na Ukrainę.

Wspomniany raport zawiera także informacje o prawdopodobnej wysyłce do Rosji pocisków artyleryjskich kalibru 122 mm - mobilnych pocisków przeciwlotniczych i pocisków przeciwpancernych. Kanałem transportowym dla tego rodzaju towarów ma być port w Najin.



"Aby przygotować się do przedłużającej się wojny na Ukrainie, Rosja formalnie wyznaczyła Koreę Północną na swoją bazę" - oceniła południowokoreańska Agencja Wywiadu Obronnego.

Pjongjang i Moskwa zacieśniają więzi

Kim Dzong Un i Władimir Putin spotkali się w cztery oczy w Pjongjangu w połowie czerwca. Wtedy doszło do podpisania przez nich nowego traktatu o kompleksowym partnerstwie strategicznym i współpracy wojskowej. Zapisano w nim, że sojusznicy pomogą sobie m.in. w przypadku ataku na któreś z nich.

"The Wall Street Journal" zauważał wówczas, że oba kraje pogłębiają swoje więzi gospodarcze z powodu presji zachodnich sankcji na Moskwę. Rosja i Korea Płn. wymieniają się także węglem, ropą i wieloma innymi towarami. To powoduje zaś wzmożony ruch kolejowy między państwami.



Warto podkreślić, że Korea Północna ma zakaz eksportu broni na mocy rezolucji ONZ.