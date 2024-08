Czy na zakazie zawracania można skręcić w lewo? Wyjaśniamy

Zakaz skrętu i zakaz zawracania - chociaż oznaczone w dość podobny sposób, to kodeks drogowy jasno mówi, że są to dwa zgoła odmienne zakazy. Jednak wielu kierujących często zadaje sobie pytanie, czy można skręcić w lewo na zakazie zawracania bez ryzyka otrzymania mandatu?

To, gdzie i kiedy można skręcać oraz zawracać, określają znaki drogowe. Bywa, że sytuacja na drodze okazuje się na tyle problematyczna, że kierowca nie od razu jest w stanie zorientować się, czy może wykonać konkretny manewr.

Pora rozwiać wszelkie wątpliwości czy na zakazie zawracania można skręcać w lewo.

Dlaczego zakaz zawracania sprawia kierowcom kłopot?

Znak B-23, czyli "zakaz zawracania" powinien być dla kierowców oczywisty. Przypominamy, że oznaczenie jest w kształcie białego koła otoczonego czerwoną obwódką. Widnieje na nim znak zawracania, przekreślony czarną grubą linią. Znak zabrania zawracania na najbliższym skrzyżowaniu oraz na odcinku od znaku do tego skrzyżowania. Odwołują go znaki "koniec zakazu" lub "koniec zakazu zawracania".

Jednak szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że wspomniany znak nie zawsze musi być ustawiony. Istnieją takie miejsca, w których zawracania zakazują ogólne przepisy ruchu drogowego bądź inne znaki. Manewr zawracania jest zabroniony między innymi na jezdni, na której jest namalowana linia ciągła.

Kiedy jeszcze zawracanie jest niedopuszczalne? Żelazną zasadą jest zakaz zawracania w tunelach, na wiaduktach, mostach, drogach ekspresowych, autostradach, przejściach dla pieszych oraz w miejscach o ograniczonej widoczności. Wyjątek stanowią skrzyżowania lub miejsca przeznaczone do zawracania, o ile sprzyjają temu warunki panujące na szosie.

Czy zakaz zawracania rzeczywiście zabrania skrętu w lewo? Lepiej się upewnić

Zakaz skrętu w lewo to znak, jaka sama nazwa precyzuje, zakazujący skrętu w lewo. Zabrania również zawracania na najbliższym skrzyżowaniu. Zatem kierowca chcący wykonać skręt w lewo lub zawrócić, może to uczynić zgodnie z przepisami, czyli między wspomnianym znakiem a skrzyżowaniem.

Jeśli jednak regulacje nie wskazują żadnego konkretnego zakazu, to dozwolony jest manewr zawrócenia albo skrętu w lewo już za skrzyżowaniem.

A co w sytuacji, kiedy przy skrzyżowaniu pojawia się znak B-23, a więc zakazujący zawracania? Czy jego obecność, analogicznie do zakazu skrętu w lewo, ma moc prawną zabraniającą innych manewrów? Nie - to prawidłowa odpowiedź. Kierowca oczywiście może skręcić w lewo, o ile nie zakazują mu tego inne znaki.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym przypadku, często budzącym wątpliwości kierujących. Na skrzyżowaniu z sygnalizatorem kierunkowym kierunek jazdy wyznaczają strzałki w odpowiednich kolorach. Co to oznacza dla kierowców, na drodze których pojawią się takie właśnie oznaczenia?

Jeśli strzałki wskazują kierunek jazdy w lewo, w prawo lub prosto, to zawracanie w takim punkcie jest niedozwolone. Jeśli jednak sygnalizator podświetla zieloną strzałkę w lewo połączoną ze strzałką w dół, wówczas zarówno zawracanie, jak i manewr skrętu w lewo jest dozwolony.

