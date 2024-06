Strefy czystego transportu w Polsce. W których miastach będą obowiązywać?

W odpowiedzi na rosnące problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce zostaną wprowadzone strefy czystego transportu. STC jako pierwsze wdrażają Warszawa, Kraków i Wrocław, a kolejne miasta już przygotowują się do podobnych działań. Zmiany dotkną szczególnie kierowców, którzy posiadają starsze pojazdy.

Strefy czystego transportu mają na celu ograniczenie wjazdu pojazdów emitujących najwięcej zanieczyszczeń. Do wyznaczonych obszarów będą mogły wjeżdżać samochody elektryczne, napędzane wodorem, gazem ziemnym oraz pojazdy spełniające określone normy emisji spalin Euro. Wprowadzenie SCT ma być stopniowe, a wymagania dotyczące standardów emisji będą zaostrzać się z biegiem kolejnych latach.

SCT – Warszawa

Warszawa wprowadza swoją pierwszą strefę czystego transportu 1 lipca 2024 roku. Obejmie ona większą część Śródmieścia oraz fragmenty dzielnic sąsiadujących, takich jak Wola, Kamionek, Grochów i Saska Kępa. Wymagania dotyczące pojazdów wjeżdżających do SCT będą intensyfikowane etapami, począwszy od 2026 roku.

SCT – Kraków

Kraków również planuje wprowadzenie SCT od 1 lipca 2024 roku. Miasto miało być pionierem w Polsce w tej kwestii, jednak sytuacja skomplikowała się w styczniu 2024 roku. Sąd unieważnił wówczas w całości uchwałę o SCT, powołując się na błędy formalne. Pomimo tego, Kraków zamierza kontynuować swoje wysiłki w kierunku skutecznego ograniczenia emisji spalin​.

SCT – Wrocław

Wrocław również przygotowuje się do wprowadzenia SCT. Władze stolicy Dolnego Śląska planują wdrożenie projektu etapami – począwszy od 2025 roku do 2030 roku włącznie. Oznacza to, że mieszkańcy Wrocławia mają jeszcze trochę czasu, zanim pełne restrykcje wejdą w życie.

Jakie inne miasta przymierzają się do wprowadzenia SCT?

Wprowadzenie stref czystego transportu rozważają też kolejne miasta, takie jak: Gliwice, Lublin, Rzeszów i Toruń. W ich przypadku konkretne daty i zasady nie zostały jeszcze ustalone. Zainteresowanie wdrożeniem SCT wyrażają również Gdańsk, Łódź i Poznań, jednak nadal brakuje jasnych deklaracji, kiedy takie obszary mogłyby powstać​.

Wyjątki od zakazu wjazdu – kto może bezkarnie przekroczyć granice SCT?

Zgodnie z zapisami w stosownych uchwałach nie wszystkie pojazdy będą objęte zakazem wjazdu do SCT. Wyjątki obejmują m.in.:

pojazdy służb ratunkowych i mundurowych (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe);

pojazdy osób z niepełnosprawnościami posiadające odpowiednie oznaczenia;

samochody osób starszych (powyżej 70 lat);

pojazdy specjalne, takie jak koparki, food trucki, campery czy karawany pogrzebowe;

samochody zabytkowe;

pojazdy realizujące zadania na rzecz zarządców dróg​;

pojazdy zeroemisyjne.

Jakie mandaty grożą za nieuprawniony wjazd do Strefy Czystego Transportu?

Za wjazd do Strefy Czystego Transportu bez odpowiedniej nalepki grozi mandat, który może wynosić do 500 zł. Nalepki wydawane przez urzędy gminy będą zawierać informacje o roku produkcji pojazdu oraz rodzaju paliwa. W niektórych miastach rozważane jest wprowadzenie systemu automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych zamiast tradycyjnych naklejek.​

Strefy Czystego Transportu w Polsce są częścią szerszej strategii Unii Europejskiej mającej na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z użytkowania pojazdów. Dzięki wyznaczonym obszarom jakość powietrza w miastach ma się znacznie poprawić, niosąc niebagatelne korzyści dla zdrowia mieszkańców i ochrony środowiska​.

red. / Polsatnews.pl