Bagażnik samochodu to przestrzeń, którą kierowcy często traktują jak miejsce do przechowywania różnorodnych przedmiotów: od zapasowej odzieży, przez narzędzia, aż po elektronikę użytkową. Mało kto jednak wie o tym, że przepisy ruchu drogowego jasno określają towary, których transport jest zabroniony. Warto poznać te regulacje, aby uniknąć nieprzyjemności podczas kontroli drogowej.

Mogłoby się wydawać, że bagażnik to prywatna przestrzeń kierowcy. W rzeczywistości podlega on rygorystycznym przepisom prawa o ruchu drogowym. Funkcjonariusze policji mają prawo do kontroli jego zawartości, a przewożenie niedozwolonych przedmiotów może skutkować poważnymi konsekwencjami z mandatem włącznie. Czego lepiej tam nie wkładać?

Przedmioty niebezpieczne i broń: nie do transportu w bagażniku

Podstawą prawną są tutaj artykuły 61 i 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym, choć należy pamiętać o tym, że w polskim porządku prawnym nie istnieje kompletna lista produktów zakazanych, których nie wolno transportować. Można raczej mówić o towarach, które należy przewozić ze szczególną ostrożnością.

Jedną z najważniejszych kategorii przedmiotów, które powinny zwrócić szczególną uwagę są wszelkiego rodzaju narzędzia mogące służyć jako broń. Dotyczy to nie tylko pistoletów, ale zwłaszcza przedmiotów ostrych czy potencjalnie niebezpiecznych. Do tej grupy można zaliczyć między innymi:

maczety,

siekiery,

kije baseballowe (jeśli nie są związane z uprawianiem sportu),

pałki teleskopowe,

paralizatory.

Przedmioty te muszą być też odpowiednio zabezpieczone. To właśnie ten czynnik jest kluczowy dla funkcjonariuszy. Warto podkreślić też, że każdy ładunek wystający poza obrys samochodu musi być odpowiednio oznakowany.

Materiały wybuchowe i łatwopalne - realne zagrożenie

Kolejną grupą przedmiotów, która musi być transportowana z najwyższą ostrożnością są materiały wybuchowe i łatwopalne. Ta kategoria obejmuje nie tylko substancje takie jak dynamit czy proch strzelniczy, ale również wiele produktów codziennego użytku, których niebezpieczny charakter może nie być od razu oczywisty dla przeciętnego kierowcy.

Do tej grupy zaliczają się między innymi:

kanistry z paliwem (poza niewielką ilością przeznaczoną na doraźne potrzeby, na przykład jako paliwo rezerwowe, by dojechać do najbliższej stacji) - warto pamiętać też, że musi być ono transportowane w przystosowanym do tego pojemniku,

butle z gazem propan-butan.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku przewożenia akumulatorów - choć są one niezbędnym elementem wyposażenia samochodu, ich niewłaściwe zabezpieczenie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Chodzi tu nie tylko ochronę kierowcy i pasażerów, ale również innych uczestników ruchu drogowego. W przypadku kolizji czy wypadku obecność materiałów łatwopalnych w bagażniku może znacząco zwiększyć ryzyko pożaru lub eksplozji.

red / polsatnews.pl