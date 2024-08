Widząc biały ręcznik zawieszony na lusterku samochodowym, wiele osób uznałoby, że to przypadek. Tymczasem zwyczaj ten niesie ściśle określony przekaz i z pewnością nie można go lekceważyć. Chociaż w Polsce jest mało znany, nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Dlatego z pewnością warto wiedzieć, co oznacza biały ręcznik na lusterku samochodowym.