Pogrzeb Patryka Michalskiego rozpoczął się o godzinnie 11 od mszy świętej w Katerze Poznańskiej. Następnie około godziny 13 kondukt żałobny przejedzie na cmentarz w Miłostowie, gdzie spocznie strażak.

Uroczystości mają charakter państwowy. Zabezpieczeniem przejazdu zajmie się poznańska policja i straż pożarna.

Pogrzeb Patryka Michalskiego. Tragiczna śmierć strażaka w Poznaniu

W nocy z soboty na niedzielę w kamienicy przy ul. Kraszewskiego w dzielnicy Jeżyce w Poznaniu wybuchł pożar. To właśnie Patryk Michalski wraz z drugim strażakiem - Łukaszem Włodarczykiem jako pierwsi weszli do płonącej piwnicy. Podczas akcji niespodziewanie doszło do wybuchu, a ogień i spadający gruz odcięły im drogę ucieczki. Kolejnym strażakom nie udało się im już pomóc.

Patryk Michalski miał 34 lata. W strażackim mundurze spędził ponad dekadę. "Serce pęka. Oszczepnik, Mistrz. Strażak, Bohater. Nasz Chłopak, Patryk. Takim Cię zapamiętamy. Spoczywaj w pokoju" - napisali o Patryku Michalskim w mediach społecznościowych koledzy strażaka z UKS Cyprianka. Pośmiertnie został awansowany do stopnia starszego ogniomistrza.

Strażak był również zaangażowany w Ratowniczą Grupę Wodno-Nurkową Włocławek. Jego umiejętności i doświadczenie przydały się m.in. podczas interwencji po katastrofie lotniczej w Kłecku w marcu 2022 r., gdy wydobył pilota zakleszczonego we wraku samolotu znajdującego się pod powierzchnią wody. "Wykazał się ogromną ofiarnością, podejmując maksymalny wysiłek fizyczny, pracując w ekstremalnych warunkach" - wskazała Komenda Miejska PSP w Poznaniu.

Dzień wcześniej odbył się pogrzeb drugiego zmarłego w Poznaniu strażaka Łukasza Włodarczyka. Na uroczystościach zjawiły się tłumy osób, w tym strażackie delegacje z całej Polski. Ostatnie pożegnanie również miało charakter państwowy, obecni byli na nim przedstawiciele lokalnych władz oraz kancelarii premiera i prezydenta.