Zginął podczas pożaru w poznańskiej kamienicy. Tłumy na pogrzebie

Pogrzeb Łukasza Włodarczyka ma charakter państwowy. Na uroczystościach pojawili się m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański, komendant gł. straży pożarnej Mariusz Feltynowski, krajowy kapelan strażaków Jan Krynicki, wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk oraz prezydencki minister Andrzej Dera.

Msza pogrzebowa rozpoczęła się o godzinie 11. Przed świątynią pojawiły się liczne poczty sztandarowe straży pożarnej oraz tłumy żałobników. Następnie kondukt przejdzie na cmentarz parafialny.

Pogrzeb Łukasza Włodarczyka. Strażak zginął w pożarze poznańskiej kamienicy

Łukasz Włodarczyk był strażakiem z wieloletnim doświadczeniem. Swoją służbę rozpoczął w 2013 roku. Był doskonale przygotowany, przed rozpoczęciem kariery studiował również ratownictwo medyczne.

- Z sukcesami brał udział w konkursach młodzieżowych drużyn pożarniczych - mówił Super Expressowi Janusz Kaczmarek, prezes OSP Tuchorza.

Gdy w piwnicy kamienicy przy ulicy Kraszewskiego zgłoszono pożar, on i Patryk Michalski byli pierwszymi strażakami, którzy przystąpili do akcji gaśniczej. Gdy weszli do środka, doszło do wybuchu, a ogień i spadający gruz odcięły im drogę ucieczki.

- Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci ogn. Patryka Michalskiego i ogn. Łukasza Włodarczyka. Ci doświadczeni funkcjonariusze zginęli podczas akcji gaśniczej w Poznaniu, niosąc pomoc innym. Ich bohaterstwo, heroizm, a także służba Rzeczypospolitej nie zostaną zapomniane - podkreślił po wypadku wiceszef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Łukasz Włodarczyk miał 33 lata, zostawił żonę i dwójkę małych dzieci. Pośmiertnie został awansowany do stopnia starszego ogniomistrza.

Pogrzeb drugiego strażaka, który zginął podczas akcji w Poznaniu, odbędzie się w piątek.