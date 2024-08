- Decyzja PKW jest skandaliczna - skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem "motywy PO można bez trudu odtworzyć. Można powiedzieć o pewnej zmianie nastrojów społecznych i to nie jest zmiana korzystna dla władzy". Polityk zaapelował do społeczeństwa o wspracie finansowe.

W czwartek zapadła decyzja PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego PiS. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego decyzja była motywowana politycznie, z uwagi na obawy koalicji rządzącej przed równą rywalizacją z jego partią przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku.

- Stąd te niebywałe działania, z którymi mamy do czynienia w tej chwili - powiedział, dodając, że mają one "wiele mankamentów prawnych". - To oznacza odrzucenie zasad demokracji, to oznacza w praktyce próbę zlikwidowania jedynej w gruncie rzeczy partii opozycyjnej, to jest droga, którą obrał sobie Władimir Putin - stwierdził.

Jarosław Kaczyński reaguje na decyzję PKW. Apeluje o przelewy

- To, co się stało, ma naprawdę ogromną wagę. Odnosi się do kolejnych zobowiązań Platformy Obywatelskiej wobec swoich pat rantów zza granicy, to chodzi o to, żeby przyjąć traktaty i zamienić Polskę w teren zamieszkiwany przez Polaków, ale zarządzanych przez Niemcy - skomentował lider PiS.

- Będziemy walczyli, ale potrzebujemy w tej chwili pomocy ze strony społeczeństwa. Pomocy finansowej. To musi być wszystko w zgodzie z prawem. Takie wpłaty my mamy obowiązek sprawdzać. To muszą być legalne wpłaty. To nie może być, tak, że to jest wpłata na walkę z reżimem Donalda Tuska, bo takie musimy zwracać - stwierdził.

Jarosław Kaczyński wskazał, na co najbardziej potrzebne są środki. - Apeluję do wszystkich polskich patriotów. Do wszystkich, którzy nas poparli, by nawet niewielkie sumy, nawet 10 złotych, przekazywali na nasze konto. To wszystko może się złożyć na naprawdę przyzwoite sumy, które pomogą nam i na zwykłe kontynuowanie działalności partyjnej, ale przede wszystkim na przeprowadzenie kampanii prezydenckiej, bo ona jest teraz w centrum - powiedział prezes PiS.

- Jeśli oni wygrają wybory prezydenckie w Polsce, to będą mogli zrobić już wszystko. Nie będzie ograniczeń. Będą mogli zmieniać Polskę różnymi ustawami, taką regularną dyktaturę, czy autorytaryzm - przekonywał.

Prezes PiS zaznaczył też, że taki sposób wspierania partii jest legalny. - Musimy uzyskać wsparcie społeczne w postaci prawidłowo składanych darowizn dla partii politycznych. Jest to do pewnej wysokości zgodne prawem. Ta kwota jest dość wysoka, nie sądzimy, że takie kwoty będą do nas wpływały, a jeśli będą to będziemy się cieszyć. Niemniej nas interesują właściwie wszystkie sumy, każde pieniądze - powiedział Kaczyński.

O wsparcie finansowe dla PiS zaapelował również wiceszef partii Mariusz Błaszczak. - Parlamentarzyści PiS już od września będą wspierać PiS darowiznami. Posłowie i senatorowie będą wpłacać minimum tysiąc złotych, posłowie do PE minimum pięć tysięcy - poinformował.

- Bardzo prosimy o darowizny, nawet te w naprawdę małych kwotach. Oczywiście, kogo stać darowizny wyższe, też bardzo serdecznie prosimy o takie darowizny i dziękujemy - dodał polityk.

