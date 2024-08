- PiS poznaje prawdziwe znaczenie słów prawo i sprawiedliwość - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. To reakcja szefa rządu na czwartkową decyzję PKW, która odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS z jesiennej kampanii wyborczej w 2023 r.

Donald Tusk zamieścił swój komentarz na platformie X, podsumowując odrzucenie sprawozdania finansowego PiS jednym zdaniem. W tym celu sparafrazował nazwę partii Jarosława Kaczyńskiego.

PiS poznaje prawdziwe znaczenie słów prawo i sprawiedliwość. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 29, 2024

PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS. Partia straci miliony

Obrady PKW rozpoczęły się po godzinie 10, a zakończyły dopiero przed godziną 17. Po wszystkim na konferencji prasowej wystąpił przewodniczący organu, sędzia Sylwester Marciniak, który oznajmił, że sprawozdanie PiS zostało odrzucone. "Za" takim rozwiązaniem głosowało pięcioro z dziewięciu członków gremium.

- Komisja zarzuciła komitetowi wyborczemu PiS nieprawidłowości w finansowaniu kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. na kwotę 3,6 mln złotych - podał Marciniak.



Oznacza to, że dotacja PiS zostanie pomniejszona o 10 mln zł, i wyniesie 28 mln zł. Ponadto, partia straci w całości subwencje na kolejne trzy lata. Od decyzji można odwołać się jeszcze do Sądu Najwyższego, co już zapowiedzieli politycy PiS.