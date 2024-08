Pięć ofiar śmiertelnych, w tym dziecko, i co najmniej 47 osób rannych. To, jak podaje burmistrz Charkowa, bilans piątkowego ataku Rosjan na miasto. W kilku dzielnicach ma być także słychać głośne wybuchy. W reakcji na zdarzenie, prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał zachodnich partnerów do odważnych decyzji.

Burmistrz Charkowa Ihor Terekhov poinformował, że podczas ataku Rosjan na drugie co do wielkości miasto w Ukrainie zginęła dziewczynka, która bawiła się na placu zabaw. Według doniesień medialnych, miała zaledwie 14 lat. Z kolei władze obwodu charkowskiego twierdzą, że stan co najmniej 20 rannych osób jest ciężki. Piątek to 919. dzień inwazji Rosji na Ukrainę.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski atak na Charków. Nie żyje co najmniej pięć osób

Według pojawiających się w sieci informacji, rosyjskie naloty bombowe spowodowały wielkie eksplozje, przerwy w dostawie prądu i uszkodzenia infrastruktury cywilnej w centrum Charkowa.

W dzielnicy przemysłowej częściowo zawalił się budynek mieszkalny. Władze zaapelowały do mieszkańców o poszukanie schronienia. Gubernator obwodu charkowskiego podał, że uszkodzona miała zostać placówka edukacyjna.

Wołodymyr Zełenski apeluje do sojuszników. "Potrzebujemy odważnych decyzji"

W odpowiedzi na atak Rosjan prezydent Wołodymyr Zełenski zamieścił w mediach społecznościowych wideo, pokazujące skalę zniszczeń w Charkowie. Widać na nim zawalony, dwunastopiętrowy blok, a także płonące samochody.

Jednocześnie ukraiński przywódca podkreślił, że do zdarzenia nigdy by nie doszło, gdyby siły Ukrainy mogły atakować rosyjskie samoloty wojskowe w ich bazach.

- Potrzebujemy odważnych decyzji naszych partnerów, aby powstrzymać ten terror. Jest to absolutnie słuszna potrzeba. I nie ma żadnego racjonalnego powodu, aby ograniczać obronę Ukrainy. Potrzebujemy zdolności dalekiego zasięgu. Potrzebujemy wdrożenia umów o obronie powietrznej dla Ukrainy. Tu chodzi o ratowanie życia - stwierdził.



Z kolei ukraiński minister obrony Rustem Umierow podczas piątkowego nieformalnego spotkania ministrów obrony wezwał sojuszników z UE do zaangażowania się w budowę tarczy powietrznej nad zachodnimi regionami Ukrainy.



- Kwestia ta ma kluczowe znaczenie dla ochrony naszej infrastruktury i ludności cywilnej - oświadczył.