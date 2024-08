- Jak wiecie robimy wszystko, aby Ukraina tej wojny nie przegrała. Wspieramy Ukrainę na wszystkie możliwe sposoby w jej wojnie obronnej przeciwko agresji rosyjskiej i to się nie może zmienić - rozpoczął Donald Tusk.



Po tych słowach dodał, że chciałby, by "to, co jest sporne" między Polską a Ukrainą nie stało się "alibi dla nikogo, kto prezentuje prorosyjskie tendencje".

Premier o słowach Dmytro Kułeby: Jednoznacznie negatywna opinia

- Mam jednoznacznie negatywną ocenę tego, co powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych w sprawie zarówno interpretacji historii, jak i samego problemu ekshumacji. Ukraina będzie musiała, tak czy inaczej, sprostać polskim oczekiwaniom, jeśli chodzi o - nie grzebanie w historii - tylko o ułożeniu naszej relacji na podstawie prawdy o tej historii - wyjaśnił Tusk.

Premier zaznaczył, że Polacy wiedzą, że prawda nie jest czarno-biała i dodał, że to nie tak, że po polskiej stronie były "same anioły, a po ukraińskiej zbrodnia". - Tym bardziej prawda, a ekshumacja i rzetelna ocena tego co stało się w czasie i tuż po II wojnie światowej jest niezbędna. To są elementy konieczne, by ułożyć dobre relacje polsko-ukraińskie - mówił.

Ukraina w Unii Europejskiej? Donald Tusk poparł słowa szefa MON

Ponadto dodał, że minister Kosiniak-Kamysz "nie odkrył Ameryki" twierdząc, że Ukraina nie stanie się członkiem UE bez zgody Polski. Uznał, że wśród warunków jakie musi spełnić Ukraina jest spełnienie standardów w kwestii kulturowo-politycznych.

Przekazał, że do tej pory pojednanie np. między Polską a Niemcami lub Niemcami a Francuzami bazowało na prawdzie historycznej. W związku z czym "Ukraina musi zrozumieć, że wejście do UE to wejście w obszar standardów politycznej kultury i historycznej kultury". Stwierdził, że pojęcie tego jest w znacznej mierze w interesie Kijowa.

Campus Polska Przyszłości. Zagrzmiało po słowach ukraińskiego ministra

Opinia premiera Donalda Tuska dotyczy burzy jaka rozegrała się po słowach Dmytro Kułeby. Ukraiński minister spraw zagranicznych był jednym z gości na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie. Ukraiński polityk pytany był przez młodzież m.in. o trudne kwestie historyczne – w trakcie tego jedna z uczestniczek spotkania zapytała o możliwość ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej.



Wówczas Kułeba zwrócił uwagę, że uczestnicy Campusu spotykają się w Olsztynie, dokąd ludność ukraińska została przesiedlona w 1947 r. w ramach Akcji Wisła. - Zdaje sobie pani sprawę, czym była operacja "Wisła", i wie pani, że ci wszyscy Ukraińcy zostali przymusowo wygnani z terytoriów ukraińskich, żeby zamieszkać m.in. w Olsztynie - wskazał.



Na te słowa ostro zareagowała prawa strona sceny politycznej. Przykładowo była premier z ramienia PiS Beata Szydło oburzyła się i stwierdziła, że "Polska jest traktowana z pogardą i bezczelnością przez ukraińskie władze". Z kolei członek Konfederacji Sławomir Mentzen uznał, że "Ukraińcy są coraz bardziej bezczelni".