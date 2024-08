Zmiany nie są niczym nadzwyczajnym - to efekt cyklicznej aktualizacji przepisów, która odbywa się co kwartał. Tym razem mamy do czynienia z obniżeniem progów, co może mieć wpływ na sytuację finansową wielu seniorów.

Nowe regulacje obowiązywać będą do końca listopada 2024 roku. Warto podkreślić, że dotyczą one tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, a przebywają na wcześniejszej emeryturze lub rencie.

Emerytury i renty. Zmiany w limitach dorabiania od września 2024 roku

Od września 2024 roku obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Obniżone zostały one w związku ze spadkiem przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale tego roku, które wyniosło 8038,41 zł, co stanowiło spadek o 1,3 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

ZOBACZ: 14. emerytura w 2024 roku. Ile dostaną seniorzy? Są oficjalne wyliczenia ZUS

W związku z tym nowe limity wynoszą 5626,90 zł brutto miesięcznie, co odpowiada 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, oraz 10 450 zł brutto, co stanowi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Przekroczenie tych progów może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń emerytalnych lub rentowych.

Kogo dotyczą nowe limity?

Nowe limity dotyczą przede wszystkim osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

ZOBACZ: Kilkaset złotych na dziecko nawet do 24. roku życia. Wiemy, jakie są warunki

Warto także pamiętać, że limity te nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, ani niektórych grup rencistów, takich jak inwalidzi wojenni i wojskowi, którzy mogą dorabiać bez ograniczeń.

WIDEO: Długi i oszczędności, czyli co Polak ma w portfelu. Szczerze o pieniądzach odc. 235 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl