Jak wynika z prognozy IMGW w piątek na obszarze od Warmii i Pomorza, przez zachodnią Wielkopolskę i Ziemię Lubuską, aż po zachodnią część Dolnego Śląska, spodziewane jest umiarkowane, miejscami duże zachmurzenie.

W ciągu dnia, zwłaszcza po południu, mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, a suma opadów może osiągnąć nawet 35 mm. Na pozostałym obszarze kraju pogoda będzie łaskawsza, z przewagą małego, lokalnie umiarkowanego zachmurzenia. Miejscami może spaść grad.

Temperatury maksymalne wyniosą od 28 do 31 st. C, choć na północnym zachodzie, w strefie nadmorskiej, będzie nieco chłodniej - od 21 do 24 st. C.

Wiatr będzie słaby, z kierunku południowo-wschodniego, ale wieczorem od zachodu zacznie zmieniać kierunek na północno-zachodni i północny. Podczas burz porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km/h.

Niebezpieczna pogoda w Polsce. Ostrzeżenia IMGW

"Upalna i odczuwalnie duszna pogoda niemal przez cały dzień będzie niekorzystnie oddziaływać na organizm człowieka" - przestrzega w piątek IMGW. Instytut wydał również ostrzeżenia przed burzami.

Alert dotyczy województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego oraz części woj. kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego. Będzie on w mocy do godziny 23.

Cały czas obowiązują wydane w czwartek przez Instytut ostrzeżenia przed upałami. Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy północno-zachodniej i południowej Polski, woj. zachodniopomorskiego oraz woj. dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Z kolei ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem dotyczy części woj. zachodniopomorskiego, województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, części woj. lubelskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i woj. wielkopolskiego.

Największe upały nadejdą w przyszłym tygodniu

Burze i duże zachmurzenie przewidywane jest również w sobotę, w szczególności w południowo-wschodniej części kraju. W trakcie burz możliwe są porywy wiatru do 60 km/h.

Temperatury maksymalne wyniosą od 23 st. C do 25 st. C na północnym zachodzie, przez 28 st. C w centrum, aż do 31 st. C na południowym wschodzie. Chłodniej będzie na północnym zachodzie, gdzie słupki rtęci pokażą od 17 do 19 st. C.

Największe upały pojawią się na początku przyszłego tygodnia. W poniedziałek słupki rtęci pokażą nawet 32 stopnie, we wtorek będzie już maksymalnie 37 stopni C. W środę i czwartek upały sięgną 36 stopni. Skwar odpuści nieco dopiero w piątek, gdy prognozuje się maksymalnie 33 stopnie.