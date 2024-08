Choć kończą się wakacje, upały nie odpuszczają. Prognostycy przewidują, że temperatura oscylująca w okolicach 30 stopni utrzyma się co najmniej do wtorku, a dodatkowo będą jej towarzyszyć burze. To nienajlepsza wiadomość dla uczniów, którzy w poniedziałek rozpoczną nowy rok szkolny.

Upały nie odpuszczają. IMGW wydał ostrzeżenia

Na czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla niemal całego kraju - przed wysoką temperaturą ma szansę uchronić się jedynie powiat tatrzański. Oznacza to, że prawie w całej Polsce istnieje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia.

Zgodnie z prognozami IMGW, w czwartek w większości kraju termometry pokażą od 27 do 32 stopni Celsjusza, nad morzem do 25 stopni. Już od samego rana w niektórych regionach było bardzo ciepło - nawet do 22 stopni jeszcze przed godziną 7 rano.

Burze i duchota. Końcówka wakacji zapowiada się upalnie

Na piątek z kolei synoptycy przewidują temperatury nawet do 35 stopni. Nadejdą także burze, które jeszcze w piątek dotkną zachodniej części Polski, a w sobotę przetoczą się przez centrum i wschód kraju. Mimo to temperatura nie spadnie, ale utrzyma się w okolicach 30 stopni.



Zgodnie z prognozami, podobnej pogody możemy spodziewać się jeszcze w niedzielę oraz poniedziałek, uczniów czeka zatem burzowe i upalne rozpoczęcie roku szkolnego. We wtorek z kolei burze mają już odpuścić, ale wysokie temperatury wciąż będą dawać się nam we znaki.