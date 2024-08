Na egzaminie ustnym z języka polskiego, przeprowadzanym według nowej formuły (tzw. formuła 2023), maturzysta losuje zestaw egzaminacyjny składający się z dwóch zadań. Jedno z nich dotyczy lektury obowiązkowej - to pytanie z ogłoszonej przez CKE grupy zadań jawnych. Drugie zadanie związane jest z literaturą lub z innymi dziełami sztuki. Zdający ma omówić je na podstawie dołączonego do polecenia tekstu, np. ikonograficznego, literackiego czy językowego. To zadanie z grupy zadań niejawnych.

Tematy na maturę ustną z języka polskiego. Najwięcej "Dziadów"

Na opublikowanej w piątek liście zadań jawnych, które będą obowiązywać na maturze wiosną 2026, 2027 i 2028 r. znalazło się 76 tematów. Różni się ona od listy opublikowanej 20 sierpnia br., która będzie obowiązywała na maturze wiosną 2025 r., na której jest 68 tematów.

Najwięcej tematów na liście dotyczy "Dziadów III części" Adama Mickiewicza - jest ich dziewięć. Po sześć tematów przygotowano do "Lalki" Bolesława Prusa i "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego, po pięć do "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego i "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego.

Po cztery tematy przygotowano do: "Dżumy" Alberta Camusa i "Roku 1984" George'a Orwella, po trzy do: "Biblii" (fragmenty), "Mitologii" Jana Parandowskiego (część I Grecja), "Makbeta" Wiliama Szekspira, "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall i "Tanga" Sławomira Mrożka.

Po dwa pytania przygotowano do: "Antygony" Sofoklesa, "Skąpca" Moliera, "Romantyczności" i wybranych ballad Adama Mickiewicza, "Ferdydurke" (fragmenty) Witolda Gombrowicza, "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Po jednym pytaniu jest do następujących tekstów: "Iliada" (fragmenty) Homera, "Lament świętokrzyski" (fragmenty), "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" (fragmenty), "Pieśń o Rolandzie" (fragmenty), Ignacy Krasicki - wybrana satyra, "Potop" (fragmenty) Henryka Sienkiewicza, "Chłopi" (fragmenty) Władysława Reymonta, "Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego, "Góra 'Edek'" Marka Nowakowskiego, "Miejsce" Andrzeja Stasiuka, "Profesor Andrews w Warszawie" Olgi Tokarczuk i "Podróże z Herodotem" (fragmenty) Ryszarda Kapuścińskiego.

W stosunku do listy lektur, z których wiedza będzie sprawdzana na maturze wiosną 2025 r, dochodzi nowy tekst - jest to "Lament świętokrzyski". W przypadku niektórych lektur będzie więcej tematów, tak jest w przypadku "Dziadów III części", "Zbrodni i kary", "Przedwiośnia", "Zdążyć przed Panem Bogiem" i "Dżumy". Są też lektury, przy których liczba tematów nie zmieniła się, ale zmieniły się same tematy.

CKE opublikowała w piątek także listy jawnych zadań na egzaminy ustne z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, czeskiego, hebrajskiego, litewskiego, ukraińskiego oraz niemieckiego jako języka mniejszości) oraz z języka kaszubskiego i języka łemkowskiego.

"Odchudzona" podstawa programowa i mniej lektur

Od 1 września 2024 r. w szkołach będzie realizowana "odchudzona" o około 20 proc. podstawa programowa kształcenia ogólnego, w której opisane jest to, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym - każdy przedmiot jest opisany osobno. Uszczuplenie dotyczy także treści podstawy programowej języka polskiego.

Uszczuplona została też lista lektur. Część tytułów wykreślono. Na liście lektur uzupełniających pojawiły się nowe. Kilka pozycji, które do tej pory uczniowie musieli czytać w całości, teraz będą czytać we fragmentach. Część tytułów do tej pory obowiązkowych na poziomie podstawowym została przeniesiona do lektur na poziomie rozszerzonym. W związku z tym konieczna jest rewizja listy pytań jawnych na maturę z polskiego.

Na liście zadań jawnych na egzamin ustny z języka polskiego obowiązującej na maturze wiosną 2024 r. było 110 tematów.