Ma 85 lat i podszedł do matury. Nie wszystko poszło zgodnie z planem

Józef Peruga z Kalisza, 85-letni mężczyzna będący najstarszym tegorocznym maturzystą w Polsce, nie zdał egzaminu. Choć wynik ustnej matury okazał się zadowalający, kaliszanin nie poradził sobie z pisemnymi testami.

Najstarszy polski maturzysta oblał egzamin

We wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur. Egzamin zdały 206 842 osoby, co stanowi 84,1 proc. wszystkich absolwentów. Niestety, nie ma w tym gronie Józefa Perugi.

85-latek przystąpił do matury w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu. Egzaminowano go m. in. z języka polskiego, matematyki, geografii i języka niemieckiego. Zapowiadał, że jeśli szczęście dopisze, po maturze zapisze się na studia.

Jak poinformowała "Gazeta Wyborcza", mężczyzna oblał egzaminy pisemne z matematyki i języka polskiego, w związku z czym nie może przystąpić do wrześniowej poprawki - kolejną szansę będzie miał dopiero w przyszłym roku. Jak się okazuje, zamierza z niej skorzystać.

- Pojadę do Kowar. Jest tam takie liceum. Pójdę tam, opowiem. Jak mnie przyjmą do tego liceum, to pójdę, tam będę zdawał - mówił w "Panoramie" Józef Peruga.

85-letni maturzysta przyznał, że jest zawiedziony swoim wynikiem. Pozytywne wrażenia po maturach ustnych dodały mu skrzydeł i miał nadzieję, że zaawansowany wiek sprawi, że egzaminatorzy przymkną oko na niektóre błędy.

Kim jest Józef Peruga?

- Panie Józefie, pana postawa budzi szacunek i uznanie. Gratuluję, niezależnie od wyników egzaminów jest pan wzorem dla nas wszystkich - pisał w maju w mediach społecznościowych prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski.

Józef Peruga urodził się w okolicach Turku (woj. wielkopolskie). W czasie wojny, jako dziecko, był więźniem niemieckiego obozu. Mieszkał w różnych regionach kraju, ale od ponad 20 lat związany jest z Kaliszem. Pracował jako kierowca pojazdów uprzywilejowanych, autobusów i ciężarówek.