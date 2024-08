- Kobiety w ciąży będą miały dostępną szczepionkę przeciwko krztuścowi - powiedziała w piątek na konferencji prasowej minister zdrowia Izabela Leszczyna. Nowe zasady chroniące tę grupę mają wejść w życie jeszcze w tym roku. To reakcja na coraz liczniejsze przypadki występowania tej choroby w Europie.

Podczas konferencji prasowej Izabela Leszczyna poruszyła temat rozprzestrzeniającego się w Europie krztuśca. Znaczy wzrost zachorowań odnotowywany jest też w Polsce.

Doniesienia medialne na ten temat wzbudziły zainteresowanie szczepieniami przeciwko krztuścowi.

W Polsce obowiązkowymi szczepieniami przeciwko patogenowi wywołującemu tę chorobę objęci są najmłodsi.

- Szczepienia przeciwko krztuścowi są obowiązkowe u dzieci w pierwszym, szóstym i czternastym roku życia. Są one całkowicie bezpłatne i dostępne - przypomniała szefowa resortu. Jednocześnie zapewniła, że Polska dysponuje zapasami do 2026 roku.

Szczepienia przeciwko krztuścowi. Będą darmowe dla kobiet w ciąży

W przypadku dorosłych szczepienia są zalecane. Oznacza to, że preparat należy pozyskać we własnym zakresie.

- My jako dorośli nigdy nie szczepiliśmy się przeciwko krztuścowi i ponieważ on się teraz pojawił, zainteresowanie jest większe - wyjaśniła. To z kolei spowodowało, że z wielu aptek preparaty zostały wykupione.

Leszczyna poinformowała jednak, że jest grupa dorosłych, dla której będą dostępne za darmo.

- Zdecydowałam o zmianie rozporządzenia, które spowoduje, że kobiety w ciąży będą miały dostępną szczepionkę przeciwko krztuścowi. Będzie ona dla nich całkowicie bezpłatna i dostępna w takiej samej formule, jak dla dzieci, czyli nie będą one musiały iść do apteki, gdzie może okazać się, że ona jest albo jej nie ma - powiedziała.

ZOBACZ: Krztusiec roznosi się po europejskim kraju. Są przypadki śmiertelne

Przy tej okazji zwróciła się do obecnego na konferencji premiera o "szybką ścieżkę takiego rozporządzenia". Wtedy Donald Tusk wtrącił, że z jego strony jest taka zgoda.

Minister zdrowia wyjaśniła, że w takim razie rozporządzenie bezie gotowe "w ciągu miesiąca", a "kobiety w ciąży jeszcze w tym roku będą mogły szczepić się przeciwko krztuścowi".

Krztusiec w Polsce i Europie. Znaczny wzrost zachorowań

Krztusiec w tym roku atakuje ze znacznie większą siłą, niż w poprzednich latach. Media zaczęły donosić o bardzo dynamicznym wzroście choroby w całej Europie.

Wiosną w Czechach odnotowano najwyższą od kilkudziesięciu lat liczbę zachorowań.

Na początku lipca pisaliśmy o sytuacji w Grecji, gdzie w pierwszych pięciu miesiącach 2024 roku zgłoszono do Narodowej Organizacji Zdrowia Publicznego 230 przypadków zachorowań na krztusiec. Natomiast w całym 2023 roku odnotowano jedynie dziewięć takich przypadków. Specjaliści obserwują miesięczny wzrost liczby zarażeń.

ZOBACZ: Coraz więcej zachorowań na krztusiec. Niepokojące sygnały na Śląsku

Z danych portalu lifo.gr wynikało wtedy, że spośród 230 zakażonych 133 to dzieci i młodzież do 18. roku życia. Wśród niemowląt poniżej 12. miesiąca życia odnotowano 58 przypadków, a 34 przypadki dotyczą niemowląt w wieku poniżej dwóch miesięcy. Zarejestrowano także dwa zgony wśród niemowląt oraz hospitalizację trojga dzieci na Oddziale Intensywnej Terapii.

Z kolei w Bułgarii lekarze odnotowują nawet 250 zakażeń na tydzień.

W Polsce sytuacja nie jest najlepsza. "W lipcu 2024 r. zanotowano w Polsce ponad 3200 przypadków krztuśca, a od początku roku - już ponad 8600. To prawie 18-krotnie więcej niż w tym samym okresie 2023 r." - podał portal pulsmedycyny.pl, który powołał się na dane meldunku epidemiologicznego NIZP - PZH.

Krztusiec. Jakie są objawy choroby?

Krztusiec to ostra choroba zakaźna układu oddechowego, którą wywołują bakterie znane jako pałeczki krztuśca. Charakteryzuje się wysoką zakaźnością i rozprzestrzenia się drogą kropelkową, poprzez drobne cząsteczki wydzieliny rozpylane w powietrzu podczas kaszlu lub przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Nasilenie objawów krztuśca zależy od wieku osoby chorej oraz jej odporności.

Wśród początkowych objawów krztuśca znajduje się suchy kaszel, katar i stan podgorączkowy. W dalszym etapie rozwoju choroby mogą pojawiać się bardziej charakterystyczne objawy. Pojawia się wtedy silny napadowy przewlekły kaszel, któremu często towarzyszą duszności i świst wdechowy. Mogą się też pojawić wymioty. Krztusiec u niemowląt i noworodków może prowadzić do poważnych powikłań, jak np. zapalenia płuc, bezdechu, drgawek czy encefalopatii.

Jedyną szansą na to, aby uchronić się przed krztuścem, jest szczepienie. Nie wystarczy jednak szczepienie tylko dzieci i nastolatków. Również dorośli powinni otrzymywać szczepionkę, ale co 10 lat, bo tyle wynosi okres jej działania. W przeciwnym razie istnieje możliwość ponownego zachorowania.