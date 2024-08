Konferencja zorganizowana w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie skupiła się na temacie czwartkowej decyzji PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego z jesiennej kampanii parlamentarnej w 2023 r.



Podczas sekcji, w której pytania politykom zadawali dziennikarze reprezentujący różne redakcje, do głosu został dopuszczony reporter TVP World, telewizji, która nadaje także poza granicami naszego kraju. Jego pytanie, a raczej sposób, w jaki je zadał, wywołał wśród wszystkich niemałą konsternację.

Zamieszanie na konferencji PiS. Dziennikarz zaskoczył polityków

Wszystko zaczęło się, gdy moderujący konferencję poseł Rafał Bochenek zachęcił dziennikarza z kolejnej redakcji do zadania pytania stojącemu przy mównicy Jarosławowi Kaczyńskiemu. - Dajmy szansę innym - przekonywał, prosząc, by reportera dopuścić do głosu.

- Ladies and gentelmen. If I could ask you for a brief comment in English, some of you (Panie i panowie, gdybym mógł poprosić o krótki komentarz w języku angielskim, niektórych z was - red.) - powiedział dziennikarz, który reprezentował TVP World.

Na prośbę reportera natychmiast próbował zareagować poseł Bochenek, w kierunku którego wymownie spojrzał prezes PiS, czekając na jakąkolwiek sprawną reakcję.

- Ale przepraszam, we are in Poland, we are speaking Polish. (Jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku - red.) - pouczył parlamentarzysta, na co usłyszał, że pytanie zostało zadane w imieniu zagranicznych telewidzów, których także może interesować to, co mają do powiedzenia politycy PiS.

PiS bez milionów. Jarosław Kaczyński: To jedno wielkie nadużycie

Podczas gdy zmieszanie w siedzibie PiS było coraz większe, w odpowiedzi do dziennikarza Bochenek stwierdził jedynie, że TVP World jest polską telewizją i domagał się, aby pytanie zostało zadane po polsku.

- To dla naszych odbiorców zagranicznych. Byłoby super, gdyby ktoś odpowiedział po angielsku. Pytanie było ogólnie o cała sytuację i komentarz - odparł już po polsku redaktor, wywołując uśmiechy na twarzach polityków, którzy byli zdziwieni, że reporter jest Polakiem.

Ostatecznie pytanie zostało zadane w naszym rodzimym języku, a dotyczyło wytłumaczenia się PiS z wykroczeń na kwotę 3,6 mln zł, które, jak przekonywał autor pytania, są poparte "konkretnymi dowodami".

- Co do konkretności tych dowodów, to można by to tylko i wyłącznie ocenić, jeśli by przyjąć np. porównanie z Campusem, porównanie z tą akcją walki z sepsą Owsiaka i bardzo wielu innych wydarzeń. Myśmy naliczyli w jednym województwie, opolskim, trzysta pięćdziesiąt kilka takich wydarzeń - odparł wówczas Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS próbował tłumaczyć, że wszystko trzeba by było porównać zgodnie z zasadą równości, zestawiając właśnie np. z inicjatywą Rafała Trzaskowskiego.

- No, jeżeli panowie z Platformy Obywatelskiej uważają, że oni są grupą prawdomówną, to samopoczucie poszczególnych ludzi to jest kwestia subiektywna. Jeżeli ktoś ma pewien poziom inteligencji, to musi zauważyć, że oni kłamią, kłamią i jeszcze raz kłamią - dodał.

Na koniec stwierdził jedynie, że cała sprawa jest jednym wielkim "nadużyciem", a nawet gdyby pewne sprawy wziąć pod uwagę i uznać za takowe, ostateczna kwota i tak nie przekroczyłaby niedozwolonego progu.