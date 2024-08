W Warszawie doszło do zdarzenia z udziałem auta Prokuratury Krajowej. Samochód na sygnałach zmusił kierowcę miejskiego autobusu do niebezpiecznego manewru. - W wyniku zdarzenia do szpitala z obrażeniami przewieziono ośmioletnią dziewczynkę - przekazała w rozmowie z Interią nadkom. Marta Sulowska ze stołecznej policji.