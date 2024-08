Skontrolują piwnice i garaże Polaków. Grożą wysokie mandaty

Decyzja MSWiA to efekt niedzielnego pożaru w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu, a którym zginęło dwóch strażaków, a kolejnych 11 zostało rannych. Podczas akcji gaśniczej doszło tam do potężnej eksplozji, której przyczyna wciąż nie jest znana. Po zdarzeniu strażacy alarmują, że każde pojawienie się ognia w piwnicy jest groźne i nie można polegać jedynie na wiedzy mieszkańców dotyczących tego, co znajduje się w podziemnych przestrzeniach, a także garażach.

- Każdy pożar wewnętrzny, czyli taki, w którym musimy wejść do środka, już co do zasady niesie ze sobą niebezpieczeństwo, bo nie wiemy, co znajduje się na miejscu - podkreślił w rozmowie z Polsat News st. kpt. Karol Smarz z PSP w Bydgoszczy.

ZOBACZ: Prezydent Poznania proponuje zmienić prawo. "To są być może sygnały"

Zwrócił uwagę, że właścicielom i zarządcom trudno jest udzielać informacji, gdy pożar wywołuje u ludzi emocje. - Często jest tak, że nie są w stanie przekazać informacji rzetelnie, stąd też my nie możemy do końca ufać, iż w środku nie ma już żadnych innych niebezpiecznych materiałów, który mógłby wpłynąć na gwałtowny rozwój pożaru - opisał mundurowy.

Pożar kamienicy w Poznaniu, ruszają kontrole w piwnicach i garażach. MSWiA: Będą wyrywkowe

Istnieją regulacje, które zabraniają przechowywania niebezpiecznych materiałów. W Kodeksie wykroczeń określono również karę za przechowywanie materiałów łatwopalnych - jest to grzywna w wysokości od 20 do 5 tysięcy złotych. Przepisy są jednak rzadko egzekwowane. Problem ten dostrzega MSWiA.

ZOBACZ: Pożar w Poznaniu. Szef PSP o rannych strażakach. "Martwią się o kolegów"

- Będziemy chcieli wprowadzić okresowe kontrole dotyczące zasad przestrzegania bezpieczeństwa w obiektach największych, wielkopowierzchniowych i w obiektach wielorodzinnych - poinformował w Polsat News wiceszef resortu Cezary Mroczek. Takie kontrole mają być wyrywkowe i skupiać się właśnie na piwnicach czy garażach.

Działania mają być skoordynowane z samorządami i strażnikami miejskimi. - Nie mogą być przechowywane butle z gazem i inne przedmioty niebezpieczne, w tym przede wszystkim ciecze, gazy o niskich temperaturach zapłonu - przypomniał polityk.

Czego nie można przechowywać? Zakazane akumulatory czy sprzęt elektryczny

W piwnicach, na klatkach schodowych, w garażach, korytarzu czy na strychu nie można przechowywać gazów i cieczy palnych, materiałów wybuchowych, materiałów pirotechnicznych, a także takich, które w wyniku przetwarzania, składowania mogą wywołać pożar, w tym również pustych butli do biogazów.

Do zakazanych przedmiotów należą m.in.: fajerwerki, rozpuszczalniki, farby, kanistry z benzyną oraz oleje. Ze względu na ryzyko pożaru zakazane jest przechowywanie tam sprzętu elektronicznego ze względu na ryzyko pożaru. Zagrożeniem są m.in. akumulatory, stare sprzęty RTV i AGD, a nawet drewniane meble.