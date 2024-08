Prezydent Poznania podkreślił we wtorek, że na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego, a pojawiające się w mediach informacje to na razie spekulacje. - Musimy poczekać na ustalenia policji i biegłego. To dopiero będą wiarygodne informacje - powiedział Jacek Jaśkowiak.



Jak dodał, "policja zabezpieczyła w tym układzie, który był możliwy, szereg elementów, przesłuchała świadków". - To wszystko jest objęte tajemnicą śledztwa - uściślił w rozmowie z Polsat News.

Tragiczny pożar w Poznaniu. Kamienica zostanie rozebrana

Jaśkowiak dodał, że decyzja o rozbiórce kamienicy zostanie wydana prawdopodobnie w środę. Według informacji, które otrzymał od nadzoru budowlanego, mieszkańcy dwóch sąsiednich kamienic nie będą mogli wrócić do swoich mieszkań aż do czas rozbiórki.

Z kolei w budynku znajdującym się naprzeciwko trzeba wykonać wejścia od podwórza, ponieważ w strefie "zerowej", która obejmuje również obszar przed spalonym budynkiem, z uwagi na ryzyko zawalenia, nie będzie można chodzić.

Samorządowiec przypomniał o wielkim dramacie, do którego doszło podczas pożaru; w eksplozji zginęło dwóch strażaków. - To są być może jakieś sygnały, które powinny skutkować zmianami w ustawach w zakresie działalności gospodarczych, które jednak wymagałby zatwierdzenia pewnych elementów (np. sposobie przechowywania różnych materiałów - red.) przez straż pożarną - ocenił Jaśkowiak.

Znana restauracja ucierpiała w pożarze kamienicy. "Wielokrotnie tam bywałem"

Prezydent Poznania poinformował, że chce spotkać się z właścicielami kamienicy. - Dzisiaj próbujemy też przedsiębiorcom, którzy tam działali, zaproponować jakieś warunki w lokalach, które należą do miasta - dodał.

Jak przekazał, "to była pewnego rodzaju wspólnota". - Tam była kultowa restauracja, w której serwowano śniadania, wielokrotnie tam bywałem - mówił samorządowiec, dziękując wszystkim zaangażowanym w pomoc poszkodowanym.

Tragiczny pożar w Poznaniu. Zginęło dwóch strażaków, kilkunastu zostało rannych

Do pożaru i wybuchu w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu doszło w nocy z soboty na niedzielę. W trakcie akcji poszkodowanych zostało 11 osób. - Podczas prowadzonego rozpoznania nastąpiły prawdopodobnie dwa wybuchy - mówił na konferencji prasowej zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Józef Galica.

Po kilku godzinach premier Donald Tusk poinformował, że zmarło dwóch strażaków biorących udział w gaszeniu pożaru. To ogn. Patryk Michalski i ogn. Łukasz Włodarczyk.