Michał Woś usłyszał zarzuty. "Uważam, że zostały postawione nieskutecznie"

Michał Woś pojawił się w budynku Prokuratury Krajowej około 10:00 we wtorek. Polityk Solidarnej Polski po raz pierwszy został wezwany do prokuratury 15 lipca. Wówczas jednak nie stawił się na przesłuchanie.

- Odnośnie posła Wosia czynność przedstawienia zarzutów i przesłuchanie go w charakterze podejrzanego jest już zaplanowana. Nie stawił się w ostatni poniedziałek, prokurator wyznaczył kolejny termin, wystosował stosowne zawiadomienie. W najbliższym czasie czynność ta, mam nadzieję, zostanie zrealizowana - tłumaczył wówczas prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

We wtorek po godzinie 17 Woś wyszedł z budynku prokuratury. - Uzurpatorzy pana Bodnara i Tuska realizują to zlecenie polityczne. Jeden jedyny punkt programu Tuska, czyli J**ać PiS. Ten rząd nie przedstawia nic innego, jak tylko odwracanie uwagi opinii publicznej właśnie pseudo rozliczeniami - stwierdził polityk.

- Wysłuchałem tego bełkotu, jakobym naruszał interes publiczny tym, że państwo Polskie przestało być głuche i ślepe na kryminalistów, że zyskało narzędzia do łapania rosyjskich szpiegów. (...) Wysłuchałem co prokurator miał do powiedzenia, oświadczyłem, że działa jako organ nieuprawniony w związku z tym zarówno prokurator, który prowadzi postępowanie pan Wielgomas, jak i kierownik zespołu śledczego nr 2 prok. Woźniak poinformowałem ich, że nie uznaję dziania przez organ nieuprawniony w związku z tym nie mam statusu podejrzanego - tłumaczył.

- Prokuratorzy uważają inaczej, ale to jest ich prawo, ja swoje prawo zachowuję - dodał. - Nie składałem wyjaśnień zgodnie z kodeksem postępowania karnego, ale złożyłem bardzo obszerne stanowisko, które można prześledzić, bo to samo mówiłem na komisji immunitetowej w Sejmie - kontynuował Woś.

Michał Woś z zarzutami. Chodzi o kupno Pegasusa

Michał Woś będący w latach 2017-2018 wiceministrem w Ministerstwie Sprawiedliwości został upoważniony przez szefa resortu Zbigniewa Ziobrę do wykonywania czynności dysponenta Funduszu Sprawiedliwości.

ZOBACZ: Sejm uchylił immunitet posła Michała Wosia

We wrześniu 2017 roku polityk Suwerennej Polski skierował do ministerstwa wniosek w którym poprosił o zmianę planu finansowego Funduszu Sprawiedliwości. W sprawie chodziło o zakup systemu szpiegującego Pegasus. Na ten cel przeznaczono 25 milionów złotych, które trafiły do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Według prokuratury doszło w tym wypadku do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązku, ponieważ ustawa o CBA wskazuje, że służba jest finansowana z budżetu państwa. Kolejną kwestią jest czas, w którym zapadały decyzje. O zakupie Pegasusa zdecydowano jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia, w którym minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zezwolił na przekazania w uzasadnionych przypadkach środków z Funduszu Sprawiedliwości poza konkursem.