- Ludzie muszą zrozumieć, że państwo nie miało narzędzia do walki z przestępcami - powiedział w "Debacie Dnia" Michał Woś z Suwerennej Polski. Zaapelował też do Adama Bodnara, by ujawnił, "jaka była kategoria przestępstw przy decyzjach o podsłuchu". Minister sprawiedliwości zawnioskował o uchylenie immunitetu Wosia m.in. w kontekście zakupu Pegasusa ze środków Funduszu Sprawiedliwości.